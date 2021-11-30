Бриджтаун, 30 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Барбадос объявил популярную певицу Рианну национальным героем. Об этом 30 ноября в Бриджтауне — родном городе исполнительницы — объявила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, сообщает агентство Reuters.

Певица Рианна

«Продолжайте сиять, как бриллиант, и своей деятельностью, своими действиями станьте гордостью своей страны», — подчеркнула Моттли, обращаясь к Рианне.

Добавим, что состояние поп-звезды Рианны, которая является уроженкой Барбадоса, по версии Forbes, оценивается в 1,7 миллиарда долларов, что делает её самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

https://twitter.com/RoyalReporter/status/1465543452003905536

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года правительство Барбадоса назначило певицу Робин Фенти, более известную под псевдонимом Рианна, чрезвычайным и полномочным послом.

Как подчеркнула премьер-министр Миа Моттли, Рианна способствовала растущей популярности Барбадоса за рубежом, поэтому власти острова хотят дать ей больше возможностей для развития. Сама певица заявила, что с гордостью принимает новую должность, и выразила готовность работать больше над улучшением жизни в Барбадосе.