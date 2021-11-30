Москва, 30 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ 1 декабря отметят День хоккея. Всех любителей этого вида спорта приглашают присоединиться к праздничным мероприятиям, сообщается на портале мэра столицы.

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Посетители смогут сразиться на турнире по настольному хоккею, сходить на мастер-класс по росписи клюшек, посетить урок игры в хоккей с мячом и увидеть выступления профессиональных танцоров чирлидинга.

Для юных гостей ВДНХ устроят открытые тренировки на катке и покажут базовые приемы игры в хоккей. Большинство мероприятий пройдет бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВДНХ 26 ноября состоялось открытие самого большого катка Москвы.

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