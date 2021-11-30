Грозный, 30 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Рост численности населения Чечни вызывает автоматически рост уровня безработицы. Для того, чтобы привести показатель безработицы до среднероссийского значения, который составляет 5,8%, в регионе должно быть создано не менее 219 тысяч новых рабочих мест, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие

«Ожидаемый рост численности населения на 13,3% (199,7 тыс. человек) к 2030 году и необходимость снижения безработицы на 83 тыс. человек до среднероссийского уровня (5,8%), формируют необходимость создания 219 тыс. новых рабочих мест», — приводит издание информацию из текста доклада главы правительства Муслима Хучиева.

Напомним, в сентябре 2021 года премьер-министр Чечни сообщил, что благодаря предпринятым властями региона мерам в республике удалось снизить уровень безработицы до уровня допандемийного года — до 8%. При этом он отметил, что к 2024 году в Чечне будет создано 63 108 рабочих мест.