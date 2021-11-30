Баку, 30 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 29 ноября выявили 857 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 5594 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 586 640 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 552 815 человек, в том числе 1091 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 25 992 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7833 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 26 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1662 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 369 тестов. Выздоровевшими медики признали 2391 человека. Скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19.