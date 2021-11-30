Кабул, 30 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл в столице Афганистана Кабуле, в результате пострадали люди. Об этом сообщают 30 ноября местные телеканалы.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Взрыв произошёл возле здания старшей школы, передаёт канал 1TV News. По данным телеканала Ariana News, сработала придорожная мина.

Очевидцы сообщили о по меньшей мере пяти пострадавших. В их числе — представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в провинции Тахар на северо-западе Афганистана сработало взрывное устройство, погибли пятеро детей.

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