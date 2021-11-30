Вашингтон, 30 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал провести новое расследование авиаудара, нанесенного американскими военными по Сирии в 2019 году, в результате которого погибли не менее 70 мирных жителей. Об этом сообщает The New York Times.

Ллойд Остин

Отмечается, что соответствующее решение Остин принял после того, как в СМИ распространилась информация о том, что Пентагон попытался скрыть сам факт рейда, не сумев расследовать обстоятельства трагедии.

Напомним, согласно информации, которую удалось собрать New York Times, в марте 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 сбросил бомбу на людей, находившихся в поле возле населённого пункта Эль-Багуз.

Утверждается, что в результате авиаудара погибли около 70 человек, но американское командование в отчётах преуменьшало потери среди гражданского населения, расследование инцидента было заморожено, а сам факт авиаудара замалчивался.

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