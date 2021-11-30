Красноярск, 30 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Горсовет Красноярска согласовал повышение зарплаты главе города Сергею Ерёмину на 20% — с 250 до 300 тыс. рублей. Этот вопрос был вынесен на внеочередную сессию совета 30 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Krasnoyarsk-gorsovet.ru Спикер горсовета Красноярска Наталия Фирюлина

Согласно документу, повышение коснётся не только мэра, но и ряда муниципальных служащих, в том числе работников в сфере образования и культуры. В бюджете на эти цели предусмотрено 200 млн рублей в год.

По словам заместителя главы города Романа Одинцова, условия оплаты труда мэра не менялись с 2006 года.

«Это не о размере заработной платы. Индексация была ежегодной. Текучесть кадров на муниципальной службе в Красноярске в этом году составила 14%. Увеличение оплаты труда отчасти должно решить эту проблему», — передаёт портал NGS24 его слова.