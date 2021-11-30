Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Екатеринбургской детской больнице №9 дети часами вынуждены были ждать свою очередь. Прием якобы вел всего один врач, сообщает портал E1.RU.

В больнице

Некоторые горожане вынуждены были оставаться в больнице до четырех часов утра. Родители разделились на два лагеря. Одни возмущались, что не могут попасть на прием. Другие считали, что права качать не стоит, поскольку врачи делают всё, что могут.

Ранее похожий инцидент произошел в другом учреждении здравоохранения — городской поликлинике №4. Люди вынуждены были ждать очередь на улице. Места в помещении им просто не хватило.