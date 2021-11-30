Улан-Батор, 30 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Монголию 30 ноября с официальным визитом прибыл начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Валерий Герасимов

пресс-служба Минобороны РФ «Замглавы военного ведомства России проведёт переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах».

В ходе визита состоятся личные встречи Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, а также военным руководством страны — министром обороны Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником генштаба генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом.

В сообщении военного ведомства отмечается, что визит Герасимова в Улан-Батор проходит в юбилейный год — сто лет назад были установлены российско-монгольские дипломатические отношения и образованы вооружённые силы Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции генералом армии Тьерри Бюркаром.

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