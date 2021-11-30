Бриджтаун, 30 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Звания национального героя Барбадоса была удостоена певица барбадосского происхождения Рианна. Об этом 30 ноября сообщила премьер-министр карибской республики Миа Моттли.

DoD News Рианна

«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти», — сказала певице премьер-министр Барбадоса.

Миа Моттли пожелала артистке «сиять как алмаз и быть гордостью своей страны». Рианна была объявлена национальным героем Барбадоса на церемонии провозглашения республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что островное государство Барбадос, расположенное в Карибском море, официально стало республикой. Королева Елизавета II больше не является главой Барбадоса, в должность президента республики вступила генерал-губернатор острова Сандра Мэйсон.