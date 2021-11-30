Вашингтон, 30 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Вашингтоне не возлагают больших надежд на возобновление переговоров с Тегераном по иранской ядерной программе и считают, что Иран на данный момент не готов вести серьезные переговоры. Об этом 29 ноября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что, по данным разведки США, нынешний президент Ирана Эбрахим Раиси полагает, что занимавший этот пост до него Хасан Роухани заключил плохой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году.

Также указывается, что ряд должностных лиц США высокого уровня «глубоко обеспокоены тем, что Иран зайдет слишком далеко в своих нынешних ядерных разработках, в результате чего будет слишком поздно вернуться» к ядерной сделке.

В то же время, отмечается, что в администрации американского президента Джо Байдена надеются на то, что новый иранский президент все-таки захочет заключить новое соглашение, не сильно отличающееся от старого.

«Мы ясно дали понять, что продолжающаяся ядерная эскалация Ирана неконструктивна и несовместима с заявленной им целью вернуться к взаимному соблюдению СВПД», — прокомментировали порталу ситуацию по этому вопросу в пресс-службе Госдепартамента США.

Кроме того, в Госдепе уточнили, что эскалация в ядерной сфере «не даст Ирану никаких переговорных рычагов, когда мы вернемся к переговорам». При этом добавляется, что разведслужбы Израиля на протяжении последних двух недель передавали США и ряду стран Европы информацию о том, что Иран ведет технические приготовления к обогащению урана до 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий иранский переговорщик по ядерной проблеме заявил, что Исламская Республика Иран принимает участие в переговорах в Вене с целью избавления от санкций и использования ядерных ноу-хау в мирных целях.