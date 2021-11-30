Улан-Батор, 30 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл с официальным визитом в Монголию 30 ноября.

Mil.ru Валерий Герасимов

Герасимов, как пояснили в российском оборонном ведомстве, проведёт переговоры с военно-политическим руководством Монголии, обсудит вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах.

В графике визита главы российского Генштаба — личные встречи с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийн Сайханбаяром и начальником генерального штаба ВС Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийн Ганзоригом.

Герасимов прибыл в соседнее государство в год столетия монгольских вооружённых сил и столетия установления дипломатических отношений этой страны с Россией. Он поздравил монгольских военнослужащих с Днём независимости Монголии, его отмечают 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Герасимов провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Тьерри Бюркаром.

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