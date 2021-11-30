Варшава, 30 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» во все большем числе стран мира министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции 29 ноября объявил о запрете авиаперелетов между Польшей и семью государствами, признанными странами особого риска. Люди, возвращающиеся из этих стран, должны будут отбыть в Польше 14-дневный карантин. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Следуя рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, мы запрещаем полеты в семь стран, которые были перечислены в рекомендациях этого ведомства. Это Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия, ЦАР и Зимбабве. Эти страны были признаны Европейским центром профилактики и контроля заболеваний особенно опасными. В случае с этими странами в соглашении с министерством инфраструктуры мы введем запрет на полеты», — сказал Недзельский.

Чиновник отметил, что с 1 декабря во всех объектах, где лимит на заполнение составлял 75%, он будет снижен до 50%. Глава польского минздрава добавил, что ограничения будут действовать до 17 декабря. Также будут изменены ограничения на собрания и торжества. Ранее на них могло находится 150 человек, теперь же — до 100. Министр уточнил, что речь идет о свадьбах, причастиях, других встречах, а также дискотеках.

Лимит участников спортивных мероприятий, которые проводятся вне спортивных объектов, изменится с нынешних 500 человек на 250 человек. В таких местах, как спортивные залы, клубы и фитнес-центры, музеи и места, связанные с азартными играми, где лимит количества людей зависел от поверхности и составлял один человек на 10 квадратных метров, он будет повышен до одного человека на 15 квадратных метров.

Адам Недзельский отметил, что по мере развития ситуации решения могут быть изменены.