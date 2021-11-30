Казань, 30 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Казани от действий злоумышленников пострадала 58-летняя женщина, которая в надежде заработка с помощью инвестиций лишилась около 900 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Со слов пострадавшей, ей позвонил незнакомец и предложил заработать с помощью инвестиций. Мужчина объяснил, какие приложения необходимо скачать и установить для игры на бирже. Женщина, следуя советам незнакомца, завела электронный кошелек и перевела туда 35 тыс. рублей. Через несколько дней на ее банковскую карту поступили 3,5 тыс. рублей «заработка». Далее в течение недели пострадавшей звонили незнакомцы, представляясь брокерами и специалистами. Под предлогом игры на бирже они выманили у женщины почти 900 тыс. рублей. Все средства потерпевшая переводила на указанные злоумышленниками номера банковских карт. Женщина позвонила в банк узнать причину блокировки ее счета и только тогда поняла, что попалась на уловки мошенников. Пострадавшая обратилась в полицию.

ИА REGNUM напоминает, в Казани сотрудниками полиции задержаны несколько групп молодых людей, которые являлись курьерами, подозреваемыми в соучастии в мошенничестве. Специально нанимаемые лица забирали деньги у жертв преступления и передавали адресату.

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