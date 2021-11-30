Москва, 30 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Затраты жителей России на покупки в период ежегодной распродажи «чёрная пятница» по сравнению с предыдущей неделей увеличились в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные исследования Tinkoff CoronaIndex, на которые ссылается газета «Известия».

Распродажа

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Значительнее всего возросли расходы в категориях «фитнес» — на 65% (средний чек в данном сегменте в эти дни вырос на 28%), «одежда» — на 46% (средний чек увеличился на 11,5%) и «красота» — на 35% (рост среднего чека — на 13,5%).

Согласно исследованию, в период распродаж «чёрная пятница» с 25 по 27 ноября в таких категориях как супермаркеты, одежда, дом и ремонт, фастфуд и автосервис российские граждане совокупно потратили в 3,4 раза больше, чем в остальных сферах.

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Отмечается, что в целом в 2021 году потребители в России в период предновогодних распродаж более активно тратились, чем годом ранее, — на 23% по сравнению с ноябрём 2020 года. Ретейлеры объясняют это тем, что в этом году граждане решили заранее начать готовиться к праздникам, закупая продукты питания перед Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, проведённому аналитиками рекламного программатика Platforma, почти половина (45,4%) опрошенных считает, что скидки на распродажах в последние годы стали меньше, однако, несмотря на это, граждане готовы активно тратить на них деньги. Большинство потенциальных покупателей готовятся к ним заранее, а более половины (57,5%) копят деньги специально к распродажам.