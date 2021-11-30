Кувандык, Оренбургская область, 30 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Чиновника мэрии Кувандыкского городского округа Оренбургской области привлекли к административной ответственности за задержку оплаты девяти муниципальных контрактов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

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Согласно условиям договоров, заказчик обязан в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ произвести оплату. Однако исполнитель не получил своевременно деньги.

В адрес администрации прокурор внес представление и потребовал устранить нарушение. В настоящее время задолженность погашена.

В отношении первого заместителя главы Кувандыкского городского округа возбудили административное производство за нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Чиновник оштрафован на 30 тыс. рублей.