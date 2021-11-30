Чебоксары, 30 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении сотрудницы администрации одного из поселений Моргаушского района. Её подозревают в служебных подлогах, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Фигуранткой уголовного дела стал специалист Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района. Правоохранители считают, что в ноябре 2020 года подозреваемая заключила договор о ремонте въездных ворот в деревню Иштереки и перевела свыше 52 тыс. рублей подрядчику, хотя работы не были завершены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

В ведомстве напоминают, что ранее по аналогичной статье заведено дело из-за необоснованного перечисления 60 тыс. рублей бюджетных средств по договору о ремонте обелиска в честь Великой Отечественной войны в деревне Костеряки Моргаушского района.

В рамках следствия уголовные дела соединены в одно производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии вынесен приговор бывшему главе одного их сельских поселений. Ему назначили условный срок, признав виновным в подлогах и взяточничестве при распоряжении землёй.

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