Джакарта, 30 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан призвал жителей не паниковать из-за нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Индонезия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Чтобы люди не паниковали из-за «Омикрона». Нам просто нужно быть бдительными, ужесточая реализацию протокола здравоохранения», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

По его словам, Индонезия также вакцинировала против COVID-19 более 60% населения.

Ужесточение мер по коронавирусу будет проведено правительством Индонезии для защиты народа Индонезии, особенно жителей Бали, чтобы новый штамм коронавируса не проник в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на острове Ява-Бали с 30 ноября по 13 декабря 2021 года.