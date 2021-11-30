Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Из международного аэропорта «Пулково» больше 15 часов не может вылететь самолет до Ла-Романы (Доминиканская республика). Об этом 30 ноября сообщают в социальных сетях пассажиры рейса авиакомпании Azur Air.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Согласно табло, самолет должен был вылететь в 01:00 мск 30 ноября, однако по какой-то причине пассажирам пришлось сначала ждать восемь часов посадки в аэропорту, а потом еще пять часов — в самолете.

«Командир пытается объяснить, что происходит, но у него не получается, сам хочет выйти. Это ужас. Люди в шоке», — поделился один из пассажиров в соцсетях.

Согласно онлайн-табло «Пулково», рейс отложен до 21:30 мск 30 ноября.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом «Пулково», воздушная гавань, несмотря на снегопад, работает в штатном режиме, а вылет рейса отложен по технической причине.

«С пассажирами работают представители авиакомпании, обеспечив питанием на время ожидания вылета, — уточнил собеседник агентства. — Пассажиры находятся в терминале».