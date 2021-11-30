Кронштадт, Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Полиция провела профилактическую беседу с первоклассником, который снегом затушил пламя Вечного огня в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Юный вандал затушил Вечный огонь в Кронштадте.

Инцидент произошел днем 29 ноября на мемориале на Якорной площади у Морского собора в Кронштадте. Как запечатлела камера наружного видеонаблюдения, мальчик сначала подошел к мемориалу, затем залез на чашу и несколько минут смотрел на огонь. После чего отошел к поребрику, набрал снега, засыпал пламя и ушел домой. Полицейские быстро установили личность ребенка, им оказался ученик первого класса местной школы.

«В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков. Материалы по данному инциденту в установленном порядке будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Напомним, на Якорной площади находится братская могила, где покоятся участники первой русской революции, расстрелянные в Кронштадте, участники подавления контрреволюционного мятежа на форте «Красная горка» в июне 1919 года и жертвы «Кронштадтского мятежа», убитые в марте 1921 года. В 1974 году братская могила была реконструирована по проекту архитектора А.К. Ларионовой. Памятник выполнен в форме рассеченной пирамиды, в центре которой в 1980 году был зажжен Вечный огонь.

Отметим, это не первый раз, когда пламя мемориала в Кронштадте тушат хулиганы. В 2020 году был осужден местный житель, который вместе с юными спутницами жарил сосиски на Вечном огне. Николай Поликарпов получил два года ограничения свободы, а его спутницы — штраф по 15 тыс. рублей каждой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО