Киев, 30 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Решение отказаться от своей отставки принял министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко после разговора с украинским премьер-министром Дмитрием Шмыгалем. Об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 29 ноября в ходе пресс-конференции.

Цитата из м/ф «Нехочуха». реж Юрий Бутырин. 1986. CCCР Не хочу!

По словам парламентария, глава ведомства и председатель правительства «нашли точки взаимопонимания». Арахамия добавил, что скандал с отставкой «остался только в медиапространстве». Ткаченко заявил, что покидает свой пост 11 ноября в знак несогласия с решением о переподчинении правительству Украины Государственного агентства по вопросам кино (Госкино), которое ранее входило в состав украинского минкульта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября украинский президент Владимир Зеленский снял с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.