Женева, Швейцария, 30 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Правительствам стран необходимо задействовать «системы раннего предупреждения» о появлении коронавируса со штаммом «Омикрон», говорится в распространённом 29 ноября пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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Кроме того, странам рекомендовано подготовить «планы поддержания основных служб здравоохранения и необходимых лечебных ресурсов для ответа на возможные всплески» заболеваемости COVID-19.

ВОЗ оценила риск, связанный с появлением нового штамма, как «очень высокий», объяснив его способностью вируса избегать воздействия иммунитета и повышенной заразностью. Вместе с тем, подчеркнули в организации, полученные данные и оценки содержат высокую долю неопределённости и требуют большего сбора информации.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемию коронавируса не получится победить, если не будет преодолён кризис с вакцинами.