Путину пообещали сдать мост через Зею в Благовещенске в 2023 году
Москва, 30 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Мост через реку Зея в столице Приамурья намерены достроить в 2023 году. Такое обещание дал президенту РФ Владимиру Путину председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Паводок и пандемия не повлияли на строительство Зейского моста в Приамурье
Глава государства вспомнил о мосте через Зею, когда Руслан Байсаров рассказывал о завершении работ по строительству мостового перехода через Дон. Президент остался доволен сроком, в который планируется завершить возведение мостового перехода в Благовещенске.
Он напомнил, что старый Зейский мост был построен в 1982 году и только он связывает город с левым берегом реки.
Как сообщало ИА REGNUM, не смотря на пандемию коронавируса и паводок мост через реку Зея в Благовещенске строится без отставания. В октябре шла установка свай, подрядчик пытался ускорить проведение этих работ.