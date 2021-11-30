Москва, 30 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Мост через реку Зея в столице Приамурья намерены достроить в 2023 году. Такое обещание дал президенту РФ Владимиру Путину председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров, сообщается на сайте Кремля.

Most.life Строительство моста

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Глава государства вспомнил о мосте через Зею, когда Руслан Байсаров рассказывал о завершении работ по строительству мостового перехода через Дон. Президент остался доволен сроком, в который планируется завершить возведение мостового перехода в Благовещенске.

«Да, мы быстро строим. Мы Вам покажем чуть позже. Вице-премьеры посещают Зейский мост, проверяют ход строительства», — сказал Руслан Байсаров.

Он напомнил, что старый Зейский мост был построен в 1982 году и только он связывает город с левым берегом реки.

Как сообщало ИА REGNUM, не смотря на пандемию коронавируса и паводок мост через реку Зея в Благовещенске строится без отставания. В октябре шла установка свай, подрядчик пытался ускорить проведение этих работ.