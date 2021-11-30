Сеул, 30 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. 2−3 декабря глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун посетит с официальным визитом Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Известно, что представители двух стран проведут личную встречу спустя год и три месяца после визита представителя КНР в южнокорейский Пусан.

Предполагается, что стороны обсудят вопрос об официальном провозглашении окончания Корейской войны (1950−1953 гг), включая сотрудничество с целью возвращения КНДР за стол переговоров, а также возможный визит главы КНР Си Цзиньпина в Сеул и цепочки поставок.