Москва, 30 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Российский модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» станет одним из главных элементов многопрофильной системы РФ, предназначенной для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил замдиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов.

Mil.ru Комплекс «Панцирь-С»

По его словам, на сегодняшний день в России производятся два типа средств по борьбе с беспилотниками — soft-kill, которые предполагают радиоэлектронное подавление, и hard-kill, предполагающие физическое уничтожение.

«Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке IDEX 2021, и «Панцирь-С1М» станет одним из ключевых её компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» прошёл модернизацию для более эффективной борьбы с малоразмерными целями.

Были адаптированы локационные средства под задачу обнаружения и точного сопровождения малозаметных целей. Теперь РЛС боевой машины видит такую цель, далее запускается ракета с подрывом боевой части на пути следования БПЛА. Беспилотник надёжно накрывается полем осколков.