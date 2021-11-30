Пермь, , 09:01 — REGNUM В Перми 9 декабря ожидают с рабочей поездкой председателя правительства России Михаила Мишустина.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщаетURA.RU со ссылкой на собственный источник, дата поездки назначена, но программа еще не сформирована. Все подробности по составу группы, которая вместе с премьер-министром поедет в Пермь, а также по программе визита будут позже.

Напомним, ранее СМИ анонсировали возможное посещение Михаилом Мишустиным Перми. Предполагается, что главным вопросом станет обсуждение подготовки празднование 300-летия столицы Пермского края.

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