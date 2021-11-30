Пермь, 30 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Перми 9 декабря ожидают с рабочей поездкой председателя правительства России Михаила Мишустина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Как сообщаетURA.RU со ссылкой на собственный источник, дата поездки назначена, но программа еще не сформирована. Все подробности по составу группы, которая вместе с премьер-министром поедет в Пермь, а также по программе визита будут позже.

Напомним, ранее СМИ анонсировали возможное посещение Михаилом Мишустиным Перми. Предполагается, что главным вопросом станет обсуждение подготовки празднование 300-летия столицы Пермского края.