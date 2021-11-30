Кемерово, 30 ноября 2021, 08:19 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 30 ноября, в стационарах находятся 27 пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщило региональное правительство.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»
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Уточняется, что один из них — в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести и 21 — в удовлетворительном состоянии.

19 человек госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, четыре человека — Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, четверо — в Новокузнецкий филиал больницы имени Л.С. Барбараша.

Власти уверили, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе со стороны клинических психологов и психотерапевтов.

Кроме того, 49 пациентов наблюдаются на амбулаторно (на дому). Также обследуются 23 человека, обратившихся в больницы позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Девять из них выписаны на амбулаторное лечение.