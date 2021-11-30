Кишинёв, 30 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 29 ноября выявили 677 случаев заражения коронавирусом в ходе 5039 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Glava.rk.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 363 110 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 347 118 человек, в том числе 489 — за последние сутки.

В больницах республики находится 1491 пациент с COVID-19, в том числе 181 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 9090 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 21 таких случай.

Днём ранее в стране выявили 107 заражений коронавирусом в результате проведения 2357 тестов. Врачи выписали за сутки 562 человека, умерли 15 пациентов с COVID-19.