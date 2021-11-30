Бразилиа, 30 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Масштабные новогодние мероприятия были отменены властями семи крупнейших городов Бразилии. Об этом 29 ноября сообщает Globo.

Рио де Жанейро. Бразилия

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Решение об отмене новогодних мероприятий приняли власти городов Белу-Оризонти, Сан-Луис, Сальвадор, Флорианополис, Форталеза, Жуан-Песоа и Пальмас. Все новогодние шоу, вечеринки, концерты и другие мероприятия, запланированные на начало 2022 года, были отменены из-за выявления нового, потенциально опасного штамма «Омикрон».

При этом власти городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро пошли на риск и не стали отменять массовые мероприятия, ссылаясь на то, что 100% жителей этих городов старше 18 лет уже вакцинированы от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что закрывшая границы в связи с выявлением штамма «Омикрон» Австралия планирует смягчить ограничения на въезд с 15 декабря.