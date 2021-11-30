Москва, 30 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Сервис краткосрочной аренды спортивных площадок «Вместе со спортом» начал работать на портале mos.ru, сообщает 30 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

UptownFitness Спортзал

Цифровой сервис позволяет выбрать и забронировать площадку для тренировок и игр. В каталоге имеется более ста спортивных зон, в том числе теннисные корты, футбольные площадки, автодромы и конноспортивный манеж. Договор аренды можно заключить онлайн.

«Наш новый сервис позволяет арендовать площадки для занятий спортом. Причем в каталоге представлены не только крупные московские базы, центры и комплексы, но и районные спортивные зоны», — рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.