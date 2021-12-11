Подробности о погодных и природных катаклизмах в России и мире — в трансляции ИА REGNUM .

Непогода не даёт расслабиться и жителям других стран. Великобританию накрыла снежная буря. Десятки человек пострадали в результате урагана, обрушившегося на Стамбул. Из-за резкого ухудшения погодных условий 29 ноября было прервано сообщение между итальянским островом Капри и континентом.

В Мурманской области — мороз, в Самарской области — сильный ветер. Ленобласть готовится к снежному шторму. В Бурятии прогнозируются метели и снегопады.

По данным Гидрометцентра, на участке Магри — Веселое в Сочи 30 ноября, 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря имеется опасность формирования смерчей над морем.

Непогода обрушилась на регионы России. В Крыму штормит, есть пострадавшие.

В горной зоне есть риск схода селевых потоков малого объема. В этот же период на участке Магри — Веселое метеорологи прогнозируют формирование смерчей над морем.

В Сочи с 30 ноября по 2 декабря ожидается ухудшение погоды. В этот период на курорте местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра до 22−27 м/с . Из-за сильных осадков на реках возможен подъём уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Веерное отключение электроснабжения в Симферополе, а также в ряде сёл Симферопольского района Крыма произошло вечером 29 ноября из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В Крыму шесть человек получили травмы в результате порывов штормового ветра и падения деревьев, сообщает 29 ноября пресс-служба регионального управления МЧС.

Читайте также: При шторме в Ялте пострадали четверо человек

По меньше мере четверо человек пострадали в результате шторма, который обрушился на Ялту. Об этом 29 ноября сообщила в своем телеграм-канале мэр города Янина Павленко .

В ночь на 30 ноября три рейса — авиакомпаний «ЮТэйр» из «Внуково», «Победа» из Уфы и «Азимут» из Махачкалы — ушли на запасной аэродром в Краснодар. Этой же ночью все рейсы вылетели в Сочи. В настоящее время аэропорт курорта работает в штатном режиме.

Три самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за шквалистого ветра.

Читайте также: В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление урагана

Ранее крымчан предупредили об усилении ветра до 35−40 м/сек и ливнях.

Экстренное предупреждение из-за прогнозируемых сильных ливней и возможного образования смерчей объявлено в Сочи на период с 30 ноября по 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Читайте также: На Петербург надвигается сильный снегопад

В Норильске и Дудинке (Красноярский край) началась полярная ночь.

Как передаёт «Крым 24», из-за непогоды без электроэнергии на время остались 16 школ, 13 детских садов, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь котельных. По информации МЧС Крыма, во всех учреждениях восстановлено электроснабжение.

Дожди в Чувашии, которые начались в ночь с 29 на 30 ноября, прекратятся днём 30 ноября. В ближайшие дни ожидается плюсовая температура, сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов .

Жителей Приморского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются 30 ноября и 1 декабря.

Читайте также: Хабаровск встал в пробках после снегопада

Читайте также: В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Жёлтый уровень погодной опасности был объявлен из-за сильного ветра в Москве и Московской области. Сообщается, что потенциально опасная погода будет наблюдаться в регионе до 1 декабря в связи с усилением ветра, скорость отдельных порывов которого будет достигать 17−20 м/сек.

В Москве метеорологи зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Об этом 30 ноября сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец .

Читайте подробнее: В Москве зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для 30 ноября

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 30 ноября обновлен в столице России. Об этом 30 ноября рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус .

Об этом: В Петербурге за 12 часов выпала треть месячной нормы осадков

Пришедший на Северо-Запад России циклон «Бенедикт» буквально за несколько часов перенёс Петербург из тёмной поздней осени в белое царство зимы. За последние 12 часов в Северной столице выпала почти треть (29%) от месячной нормы осадков для ноября.

Во Владивостоке снежный циклон. 1200 человек остались без света. А на дорогах — «броуновское движение».

В Москве в течение дня похолодает до отрицательных температур, сообщает 30 ноября центр погоды «Фобос».

Порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 29 ноября сообщает МЧС по региону.

Читайте также: Начало зимы в Прикамье отличится экстремальным характером погоды

Последняя неделя осени и первая неделя зимы в Пермском крае будет отличаться экстремальным характером погоды.

Читайте также: В Пензенской области осень завершится сильным дождём с ветром

В последний осенний день, 30 ноября, в Пензенской области ожидается ветреная погода с сильным дождём.

Шесть судов получили повреждения различной степени в результате прохождения шторма в Ялте 29−30 ноября. Данные на 08:00 30 ноября опубликовала в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко .

Утро в Петербурге 30 ноября началось с максимально возможных 10-балльных пробок — в дорожную ситуацию свои жёсткие коррективы внёс обильный снегопад, который начался вечером 29 ноября и продолжался всю ночь.

В западной части Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом 30 ноября сообщает телеканал CNN Turk.

Читайте также: В Ленобласти готовятся к снежному шторму

В Ленинградской области созданы штабы для оперативной координации работы коммунальных и дорожных служб в период сильных снегопадов.

Пять человек получили травмы в результате падения деревьев и веток при прохождении грозового фронта в Крыму 29−30 ноября. Об этом утром 30 ноября сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Погодные условия в Крыму стабилизировались, по данным на утро 30 ноября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Читайте также: В Татарии объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Татарии. Прогноз распространится и на 30 ноября.

Чуть более 12 тыс. человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Республике Крым на утро 30 ноября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Об этом: Зима в Бурятии начнётся со снегопадов и метелей

На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 1−2 декабря в регионе ожидаются сильные снегопады.

Движение судов через Керченский пролив восстановлено, по данным на утро 30 ноября, в связи со стабилизацией погодных условий.

«Ок, Google, где тут моя машина?»: Бильбао и другие регионы севера Испании слегка затопило проливными дождями.

Читайте подробнее: В Петербурге за ночь выпало 6 сантиметров снега

С вечера понедельника, 29 ноября, до утра вторника, 30 ноября, в Петербурге выпало уже 6 сантиметров снега, который продолжает идти. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Читайте также: На Эстонию обрушилась метель

С 29 ноября в Эстонии всю неделю прогнозируется снежная, холодная и ветреная погода.

Подробности в материале: В Приангарье идут метели и сильные морозы

Как сообщает территориальное управление МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, по области ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат и гололедица.

Об этом: В Крыму прогнозируют новый удар стихии

Штормовое предупреждение на территории Республики Крым, продолжает действовать — ухудшение погоды прогнозируется во второй половине дня 30 ноября. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов .

Снегопад в Петербурге, который начался вечером 29 ноября и продлится весь день 30 ноября, стал причиной временного снижения скоростного режима на кольцевой автомобильной дороге (КАД).

Читайте также: В Петербурге вместе со снегопадом ожидается усиление ветра

В Северной столице в последний день осени вместе со снегопадом ожидается усиление ветра в порывах до 15 м/с.

Об этом: Синоптик предупредил жителей Москвы о резком похолодании 30 ноября

Во вторник, 30 ноября, в столице России во второй половине дня ожидается резкое похолодание до отрицательных значений температуры воздуха. Об этом 30 ноября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

«К сожалению, пострадали 6 человек. В результате шторма в Ялте повреждены суда, одно затонуло. Сил и средств для ликвидации последствий стихии достаточно», — написал глава Крыма.

Число пострадавших в результате урагана в Крыму достигло шести человек, уточнённые данные 30 ноября привёл в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов .

Подробности в материале: В Петербурге за ночь выпало до 15 см снега

В Санкт-Петербурге за время снегопада, который начался накануне вечером и не закончился до сих пор, выпало до 15 см снега. Об этом 30 ноября ИА REGNUM сообщил главный синоптик города Александр Колесо в.

Читайте также: В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Ночью и днём 30 ноября в регионе ожидается ветер до 22 метров в секунду.

В Псковской области из-за сильного снегопада без света остаются более шести тысяч жителей в 673 населенных пунктах. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Об этом: В Липецке устраняют последствия урагана

В Липецке в ночь на 30 ноября порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ветер повалил несколько деревьев. Без света остались восемь улиц, не работают светофоры в районе остановок «Сады Речное» и «Автобаза».

В Свердловской области 30 ноября возможны мокрый снег и гололедица.

Из-за резкого ухудшения погодных условий 29 ноября было прервано сообщение между итальянским островом Капри и континентом.

Об этом: В сети недовольны работой коммунальных служб Петербурга в ходе снегопада

Пользователи социальных сетей, комментируя новости о сильном снегопаде в Петербурге, выразили своё недовольство неслаженной работой системы ЖКХ и дорожного хозяйства.

Читайте подробнее: Для обработки дорог в снегопад в Ленобласти использовали 120 тонн соли

На обработку региональных дорог Ленинградской области в период сильного снегопада, который начался вечером 29 ноября и продолжается 30 ноября, уже использовано почти 120 тонн чистой соли.

В Новгородской области из-за затянувшегося снегопада ситуация с электроснабжением ухудшилась. К утру последнего дня осени без электроснабжения остаются 14 117 жителей 438 населенных пунктов. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Читайте также: Синоптики предупреждают о сильной метели в Югре

В Югре 30 ноября ожидаются сильный ветер со снегом и гололёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Трибьют-группа Oasis, Noasis, застряла в йоркширском пабе на три ночи из-за плохих погодных условий. Об этом информирует NME.

Губернатор обратил внимание, что ликвидация последствий природных катаклизмов, произошедших в конце прошлой недели, видимо, займёт определенное время, и жители края должны знать, что и как делается в настоящее время и когда будет наведён порядок.

По итогам оперативного совещания в правительстве региона глава края поручил главам городов и районов Алтайского края не только организовать работу по расчистке дорог и тротуаров, но и докладывать жителям через СМИ о том, как и в какие сроки планируется убрать снег и устранить гололедицу.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 30 ноября поручил главам муниципалитетов подробно и регулярно информировать жителей о ходе ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий последней недели.

Запрет на въезд большегрузного автотранспорта введён в связи с приходом снежного циклона во Владивостоке. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба мэрии города.

Читайте подробнее: В Калужской области шквалистый ветер оставил без света восемь районов

В Калужской области введён режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. По информации регионального министерства строительства и ЖКХ, порывы электросетей, вызванные сильным ветром, оперативно ликвидируются. Работы ведутся в Думиничском, Бабынинском, Жиздринском, Малоярославецком, Тарусском, Куйбышевском, Боровском и Сухиничском районах области.

Подробности в материале: В 19 областях Болгарии из-за сильных снегопадов объявлен режим ЧС

Сразу в 19 областях Болгарии из 28 административных единиц страны объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на северные, северо-восточные и центральные части Балканского региона. Об этом 30 ноября сообщило Болгарское телевидение.

В Саратове ведутся работы по устранению последствий непогоды, обрушившейся в ночь на 30 ноября. По данным мэрии, из-за сильного ветра и ливня в городе было зафиксировано падение нескольких ветхих деревьев.

Читайте также: В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 30 ноября

Экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в столице России до вечера 30 ноября выпустило Главное управление МЧС РФ по городу Москве. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба московского главка ведомства.

Читайте также: В Сочи прогнозируют ураганный ветер

Очень сильный ветер, скоростью до 35 метров в секунду, прогнозируется в отдельных районах Сочи 30 ноября.

Подробности в материале: В Адыгее сильный ветер оборвал линии электропровода в Майкопе

В столице Адыгеи из-за непогоды остались без света жители нескольких улиц в Майкопе. Сильный ветер с дождем стал причиной нарушения работы энергооборудования в некоторых микрорайонах города, пишет «Голос Адыга».

В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи со снежным циклоном 30 ноября, ночью и днём 1 декабря. Ожидаются сильные и очень сильные осадки.

12:04 30.11.2021

Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 декабря, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

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Читайте также: В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за дождя и снегопада

12:05 30.11.2021 Мэр Ярославля Владимир Волков призвал коммунальные службы быть готовыми к гололёду вечером 30 ноября. Об этом он заявил на еженедельном общегородском совещании в мэрии. Читайте также: Мэр Ярославля потребовал подготовиться к гололёду

12:09 30.11.2021 Две теплицы, а также кровли 12 зданий пострадали в результате урагана в Крыму 29−30 ноября. Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев. Подробности в материале: В Крыму ураган снёс две теплицы и крыши десятка зданий

12:27 30.11.2021 В Крыму продолжают ликвидировать последствия непогоды. Спасателями МЧС России проводится комплекс превентивных мероприятий по минимизации последствий прохождения штормового предупреждения. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. Силы и средства ГУ находятся в режиме повышенной готовности. [[[video-2]]] В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории республики произошло более 70 происшествий. На местах работают аварийно-восстановительные бригады. Всего для ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в составе 2463 человека и 799 единиц техники. МЧС РФ.

12:30 30.11.2021 Метеопредупреждение из-за сильного ветра объявлено на территории Тульской области 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте также: Жителей Тульской области предупредили о сильном ветре

12:32 30.11.2021 Ветер с порывами до 21 метра в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что 1 декабря в республике ожидается гололед, порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду, на дорогах гололедица. Об этом: В Башкирии ожидается ветер с порывами до 21 метра в секунду

12:46 30.11.2021 С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 179 719 куб. метров снега — мэрия.

13:00 30.11.2021 1−3 декабря в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тува лавиноопасно — Среднесибирское УГМС.

13:28 30.11.2021 1 декабря на юге Таймырского муниципального района Красноярского края местами ожидаются порывы северного ветра 15−18 м/с.

13:31 30.11.2021 По данным Гидрометцентра РФ, циклон со стороны Белоруссии принёс в Санкт-Петербург сильный снегопад: «Так что петербуржцы уже накануне календарной зимы могут полюбоваться красивым снежным покровом, высота которого оценивается местами до 14 см». Циклон приближается к Москве, оставляя в своей тыловой части Северо-Запад.

13:36 30.11.2021 В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, сообщил 30 ноября мэр столицы Сергей Собянин на личной странице «ВКонтакте». Читайте также: Собянин предупредил москвичей об опасном штормовом ветре

13:36 30.11.2021 В Татарии в ночь на 1 декабря местами ожидается сильный ветер порывами 16−21 м/с. В течение суток на отдельных участках дорог вероятна сильная гололедица, температура воздуха будет колебаться от —2 до +3 градусов. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Подробности в материале: В Татарии ожидается сильный ветер и гололедица

13:40 30.11.2021 Литейный мост в Петербурге не смогли развести в ночь на 30 ноября. Из-за этого акваторию Невы не может покинуть одно судно. Читайте также: Литейный мост в Петербурге не развёлся из-за снегопада

13:42 30.11.2021 Снег в городе [Дарья Драй © ИА REGNUM]

13:57 30.11.2021 В Ульяновской области ожидается очередное ухудшение погодных условий. Читайте также: В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности

14:16 30.11.2021 По данным Обь-Иртышского УГМС, декабрь на территории Омской области начнётся с тёплой погоды. Днём 1 декабря температура воздуха повысится до +1…-4 °С, местами до — 8 °C.

14:21 30.11.2021 Во второй половине ночи и днем 1 декабря в отдельных районах Саратовской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможен туман (500 м и менее), гололед. Утром и днем вероятно усиление западного ветра порывами до 18 м/с, а также налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит +2…+7 градусов, в Правобережье до —3 градусов. Читайте также: В Саратовской области прогнозируют сильные осадки, гололёд и туман

14:43 30.11.2021 Накрыло снегом…[Светлана Шаповалова © ИА REGNUM]

14:54 30.11.2021 Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил так называемое «оранжевое предупреждение» из-за обледенения дорог и метели в Риге и из-за сильных снегопадов на востоке страны. Об этом: В Латвии объявлено «оранжевое предупреждение» из-за метели и сильного ветра

15:02 30.11.2021 Снег у обочины [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

15:21 30.11.2021 В Москве сильным ветром повалены 59 деревьев, сообщили 30 ноября в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. Читайте также: Сильный ветер в Москве повалил 59 деревьев

15:24 30.11.2021 В Новгородской области из-за падения дерева во время снегопада более двух часов прервано движение на перегоне Поддубье — Котово Октябрьской железной дороги. Читайте подробнее: На Новгородчине из-за снегопада поезд задерживается более чем на два часа

15:27 30.11.2021 После кратковременной стабилизации погодных условий в середине недели Черногорию снова ожидает нестабильная погода, сообщил метеоролог Бранко Мичев. В четверг, 2 декабря, ожидается усиление южного ветра, дневная температура повысится. Читайте подробнее: В Черногорию вернутся ливни и ураганный ветер

16:08 30.11.2021 Владивосток. Все силы дорожных служб брошены на расчистку дорог и пешеходных зон, обработку сложных участков песко-соляной смесью. Фото: vlc.ru

16:12 30.11.2021 Сильный снегопад, который продолжается второй день, привел к авариям на электросетях Псковской области. Из-за налипания снега на провода без электроснабжения остаются более 12 тысяч жителей региона. Читайте также: Более 12 тыс. псковичей остаются без света из-за снегопада

16:22 30.11.2021 Метровые сугробы намело к вечеру вторника на дорогах Владивостока, который накрыло мощным снежным циклоном, сообщает РИА Новости. Многие водители к ночи до сих пор стоят в пробках или идут домой пешком, бросая транспорт.

16:36 30.11.2021 В трёх московских аэропортах задержали и отменили 38 авиарейсов, сообщает 30 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания». Читайте также: Почти 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

16:37 30.11.2021 Сильный снегопад помешал вылету рейса из международного аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) в Доминиканскую республику. Об этом 30 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air. Подробности в материале: Снегопад помешал самолету из Петербурга вылететь в Доминикану

17:09 30.11.2021 Владивосток. Все силы дорожных служб брошены на расчистку дорог и пешеходных зон, обработку сложных участков песко-соляной смесью. Фото: vlc.ru

17:13 30.11.2021 В столице Татарии сильные дожди нарушили работу 22 светофоров, которые 30 ноября отключились или перешли в режим желтого мигания. По информации мэрии, в нормативное состояние уже привели 16 светофоров, на остальных объектах работы продолжаются. Также сильные осадки привели к подтоплению в нескольких домах, где подрядные организации, несмотря на предупреждения, не завершили работы по замене кровли в установленный срок. Таких объектов семь. Подробности в материале: В Казани из-за непогоды вышли из строя десятки светофоров, подтоплены дома

17:37 30.11.2021 Мэру Великого Новгорода прокуратурой города выдано предостережение из-за плохой и несвоевременной уборки улиц в снегопад. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Читайте также: Мэру Великого Новгорода выдано предостережение из-за плохой уборки улиц

17:43 30.11.2021 Движение судов через Босфор, прерванное из-за урагана, возобновится в 18.30 мск. Об этом сообщила РИА Новости турецкая береговая охрана.

17:44 30.11.2021 Дорожная ситуация в Санкт-Петербурге из-за продолжающегося вторые сутки снегопада к вечеру 30 ноября оценивается в максимально возможные 10 баллов. Читайте подробнее: К вечеру в заснеженный Петербург вернулись десятибалльные пробки

17:55 30.11.2021 Идет снег, морозно, на дорогах становится скользко: на юге Германии из-за суровой зимней погоды произошло несколько аварий. Метеорологическая служба ФРГ предупреждает о штормах. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 30 ноября. Подробности в материале: На юге Германии произошло несколько ДТП из-за скользких дорог

18:08 30.11.2021 С 1 декабря в Эстонию придут небывалые за последние годы для этого времени морозы — термометр может опускаться до — 15 градусов. Об этом сообщил эстонский портал прогноза погоды pogoda.ee. Об этом: Синоптики: начало декабря в Эстонии будет рекордно морозным

18:54 30.11.2021 Метель во Владивостоке. Фото: vlc.ru

18:59 30.11.2021 На побережье Туапсе ожидаются штормовые волны высотой до шести метров.

19:29 30.11.2021 Мороз и снег в Санкт-Петербурге будут радовать любящих зиму горожан и нагружать работой коммунальные службы до конца первой декады декабря. Читайте также: Зимняя сказка в Петербурге продержится всю первую декаду декабря

20:16 30.11.2021 Владивосток. Все силы дорожных служб брошены на расчистку дорог и пешеходных зон, обработку сложных участков смесью песка и соли. Фото: vlc.ru

20:17 30.11.2021 Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 30 ноября в районе Вранча на Северо-Востоке Румынии. Об этом 30 ноября сообщило «Румынское телевидение». Читайте подробнее: В Румынии произошло землетрясение

20:25 30.11.2021 В Орловский области ураган повалил 200-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в Спасском-Лутовиново. Подробности в материале: В Орловской области ураган повалил 200-летний «тургеневский дуб»

20:30 30.11.2021 МЧС распространило экстренное предупреждение о снеге, метели и сильной гололедице в Москве с вечера 30 ноября до утра 1 декабря.

20:36 30.11.2021 Более сотни населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях Тульской области остались без света из-за непогоды 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте также: В Тульской области ураган оставил без света 100 населённых пунктов

21:14 30.11.2021 Более 50 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 30 ноября, на фоне ухудшения погодных условий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Об этом: Более 50 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

21:57 30.11.2021 В Краснодарском крае региональное управление МЧС 30 ноября объявило экстренное предупреждение из-за штормовых волн, ожидающихся утром 1 декабря в Чёрном море у побережья Туапсинского района. Читайте также: МЧС предупреждает о шестиметровых штормовых волнах в районе Туапсе

22:02 30.11.2021 В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды.

22:04 30.11.2021 Заснеженный вид Санкт-Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:09 30.11.2021 Часть городских районов Севастополя осталась без электроэнергии из-за штормового ветра, вторые сутки бушующего в районе Крымского полуострова, сообщает 30 ноября пресс-служба городского правительства. Читайте также: В Севастополе шторм вызвал перебои в электроснабжении

02:17 01.12.2021 В Кабардино-Балкарии (КБР) шквалистый ветер и сильный снег оставил без электроэнергии и газоснабжения жителей и гостей курортного посёлка Терскол, расположенного у подножия Эльбруса. Об этом в ночь на 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии шквалистый ветер оставил посёлок без газа и света

04:09 01.12.2021 Первый снег выпал вечером 30 ноября в Симферополе и его окрестностях, сообщил телеканал «Крым 24». Подробности в материале: В Крыму выпал первый снег

04:54 01.12.2021 Приморье освобождается от снежного плена — накануне циклон принёс осадки различной интенсивности практически во все муниципалитеты края. Читайте также: В Приморье циклон повредил кровли и обесточил жилые дома

05:05 01.12.2021 На Камчатке в период со 2 по 4 декабря со склонов вулканов и сопок возможен сход снежных масс. Краевой противолавинный центр объявил 1 декабря лавинную опасность. Читайте подробнее: На Камчатке объявили лавинную опасность

06:04 01.12.2021 У берегов Сахалина 1 и 2 декабря прогнозируется опасный подъём уровня моря со штормовым волнением от 2 до 8 метров. Подробности в материале: У берегов Сахалина и Курил ожидается шторм

06:09 01.12.2021 Объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра в Ростовской области и Таганрогском заливе. Синоптики предупреждают, что в большинстве районов ожидаются дождь и мокрый снег, ночью и утром — местами сильные осадки, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Подробности в материале: В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за урагана

06:14 01.12.2021 В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за ураганного ветра. Днём 1 декабря 2021 года порывы ветра в степной республике будут достигать 30−32 метров в секунду, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Читайте также: Калмыкию накроет шквалистый ветер

06:18 01.12.2021 Ураганный ветер в Ростовской области повалил десятки деревьев и остановочные комплексы. Пострадавших среди людей нет. Экстренные службы и коммунальщики устраняют последствия разгула стихии, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: В Ростовской области устраняют последствия разгула стихии

06:55 01.12.2021 В Сочи ураган обрушил десятки деревьев, самолеты были вынуждены уйти на запасной аэродром.

06:55 01.12.2021 Занесенный снегом автомобиль. Наталия Николаева © ИА REGNUM.

07:42 01.12.2021 Зима начинается в Алтайском крае с комфортной погоды: солнечно, безветренно и легкий морозец. Однако впереди ожидаются аномальные сюрпризы — потепление до +10. 1 декабря, по информации Алтайского ЦГМС, в регионе ожидается — 4… — 9 °C, местами по югу до +2 °C. Осадков не будет, утром — изморозь, на дорогах сильная гололедица.

07:51 01.12.2021 В Свердловской области ночью 1 декабря прошёл ледяной дождь. Об этом сообщают местные жители. Об этом: Ледяной дождь сковал дороги на Урале

08:00 01.12.2021 Из-за гололедицы в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает 1 декабря сайт Гидрометцентра России. Читайте также: Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

08:00 01.12.2021 На Камчатку надвигается мощный охотоморский циклон, который начнёт оказывать влияние на погоду в крае с ночи 2 декабря. Он принесёт сильные ветер и снег. Читайте также: Мощный охотоморский циклон принесёт на Камчатку снег и сильный ветер

08:17 01.12.2021 В среду, 1 декабря, в столице России ожидается первая зимняя метель, при которой скорость порывов ветра составит до 15 м/с. Об этом 1 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте подробнее: Синоптик предупредил жителей Москвы о первой зимней метели 1 декабря

08:17 01.12.2021 В аэропорту Челябинска утром 1 декабря задержано выполнение девяти рейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Об этом: В аэропорту Челябинска застряли более тысячи пассажиров

08:24 01.12.2021 В Хабаровском крае из-за прохождения снежного циклона закрыли аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. Об этом 1 декабря сообщается в телеграмм-канале хабаровского аэропорта. Подробности в материале: В Хабаровском крае из-за снежного циклона закрыли два аэропорта

08:40 01.12.2021 Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Московской области. Это 1 декабря следует из данных прогностической карты Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

08:51 01.12.2021 Петербуржцы нашли способ справиться со снежной стихией: надо просто забрать снег домой. «Не ругай, а помогай!» — пишут в питерских пабликах на фоне недовольства населения снегоуборочной кампанией в городе. Там рассчитали, что если каждый житель Петербурга возьмет домой по 14 кг снега, то проблема решится сама собой.

08:52 01.12.2021 В аэропорту Владивостока прилетевшие 1 декабря самолеты не могут высадить пассажиров — люди вынуждены часами сидеть в салонах, дожидаясь, пока техника по снегу к ним доберется. Читайте подробнее: В снежном плену: в аэропорту Владивостока самолёты застряли на ВПП

08:58 01.12.2021 Самолёт из Казани мог выкатиться в аэропорту Челябинска за пределы полосы из-за её обледенения и сильного бокового ветра. Такую предварительную причину авиационного инцидента приводит областной миндортранс. Читайте также: В Челябинске назвали причину выкатывания самолёта за пределы полосы

09:00 01.12.2021 Температура воздуха в Москве будет соответствовать климатической норме начала зимы, сообщает 1 декабря центр погоды «Фобос». Подробности в материале: В Москву поступят массивы снеговых облаков

09:08 01.12.2021 Ночной ураганный ветер повредил 15 автомобилей в Краснодаре. В ночь на 1 декабря на краевую столицу обрушился сильный ветер. Утром в полицию поступило 15 сообщений о повреждении автомобилей элементами различных конструкций, ограждений, шифером, упавшими деревьями, мусорными баками на улицах Сормовской, Уральской, Садовой, Таманской, Братьев Дроздовых, Знаменского, Благоева, Парусной, Зиповской, Героев Разведчиков, проспекте Чекистов, Адмирала Крузенштерна, улице Тополиная. Во всех случаях машинам причинены механические повреждения.

09:09 01.12.2021 Мокрый снег [Дарья Драй © ИА REGNUM].

09:09 01.12.2021 В Сочи ночью бушевала непогода: искрили молнии, лился дождь и падали деревья.

09:10 01.12.2021 Водители автобусов в Турции прикрыли мотоциклистов от ураганного ветра, чтобы они смогли безопасно проехать по мосту.

09:15 01.12.2021 В Севастополе 125 тыс. абонентов остались без света вечером 30 ноября, также была остановлена работа 70 котельных и Севастопольской ТЭЦ. Подробности в материале: Ураган оставил Севастополь без света и отопления

09:19 01.12.2021 В Сочи на море шторм 4−5 баллов и продолжает действовать экстренное предупреждение. Жителям и гостям Сочи необходимо принять все меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды.

09:37 01.12.2021 В Москве в вечернее время ожидаются пробки на дорогах до десяти баллов. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Департамент транспорта обратился к жителям Москвы с призывом пользоваться городским транспортом, поскольку в столице продолжается снег, на дорогах очень скользко, а городским службам нужно скорее расчистить улицы. Об этом: Москвичей предупредили о десятибалльных пробках из-за непогоды

09:38 01.12.2021 Штормовой ветер повредил здания двух школ в Крымском районе Краснодарского края, об этом в соцсетях 1 декабря сообщил глава района Сергей Лесь. Об этом: На Кубани ветер снёс кровлю у зданий двух школ и повредил газопровод

09:48 01.12.2021 В Москве ветер снес почти 160 деревьев, в Подмосковье 80, повреждены около 90 и 13 автомобилей соответственно, рассказали в экстренных службах.

09:59 01.12.2021 В Москве из-за сильного ветра упало почти 160 деревьев, повреждены порядка 90 автомобилей, сообщили 1 декабря в экстренных службах города. Подробности в материале: В Москве из-за сильного ветра упало почти 160 деревьев

10:04 01.12.2021 «За прошедшую ночь было зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригадами ГУП РК «Крымэнерго» проводятся восстановительные работы по подключению электроснабжения», — сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым. Подробности в материале: Ураган оставил без света жителей семи районов Крыма

10:05 01.12.2021 Электроснабжение нарушено в семи районах Крыма из-за непогоды — МЧС.

10:06 01.12.2021 Крым. Жители села Запрудное под Алуштой на время остались без газа из-за непогоды. «Все обращения жителей Крыма получаю. Видим, что происходит. Были локальные отключения газа в Алуште, а именно в Запрудном. Движение по трассам не ограничивали, только на Ангарском перевале для тех, кто на летней резине», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

10:07 01.12.2021 Ветер со скоростью более 40 м/с зафиксировали в Крыму впервые за десятилетие, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

10:12 01.12.2021 В Крыму семь штормовых предупреждений было получено от синоптиков за период с 26 ноября по 1 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. Читайте подробнее: В Крыму получено семь штормовых предупреждений

10:16 01.12.2021 Сотрудники МЧС России помогли в эвакуации детей во время разгула стихии в Приморье. Помощь потребовалась группе из 23 детей и 3 взрослых, прибывших из Амурской области для участия в творческом конкурсе. Стихия застала их врасплох на дороге. Силами спасателей совместно с администрацией г. Владивостока была произведена эвакуация из Дворца культуры железнодорожников к месту проживания группы в гостиницу. МЧС.

10:16 01.12.2021 Спасатели оказывают помощь жителям Приморья в сложных погодных условиях. Снежный циклон близ Уссурийска на подъёме объездной трассы Хабаровск — Владивосток привел к гололёду, и несколько большегрузов не смогли продолжать движение. Сотрудники МЧС России помогли отбуксировать транспорт до безопасного участка дороги. Во Владивостоке спасатели оказывают помощь по буксированию общественного транспорта. [[[video-3]]] МЧС РФ.

10:17 01.12.2021 Хабаровский край. Из-за погодных условий введены ограничения для движения пассажирских автобусов и большегрузного транспорта на двух участках дорог. Движение автобусов приостановлено на трёх участках. Введено ограничение движения паромов на переправе Ванино — Холмск.

10:17 01.12.2021 Циклон принёс осадки и усиление ветра в Хабаровский край. Спасатели МЧС России дежурят в краевом центре и Комсомольске-на-Амуре. Осуществляется буксировка большегрузных автомобилей. Бульдозером сотрудники ведомства проводят расчистку дороги в районе села Болен. МЧС.

10:19 01.12.2021 Ялта. По состоянию на 1 декабря сотрудники ДЭУ убрали упавшие деревья на 30 дорогах — проезд обеспечен, всего работают четыре бригады и пять автомобилей— курсируют по городу, убирают ветки и мусор. Всего же за ночь было повалено 77 деревьев, больше половины из них уже распилены и вывезены.

10:21 01.12.2021 Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге 1 декабря достигнет примерно 20 см. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Подробности в материале: Высота снежного покрова в Петербурге достигнет 20 см

10:23 01.12.2021 Более 12 тыс. человек остаются без электроснабжения в муниципалитетах Республики Крым, данные на утро 1 декабря привёл журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: В Крыму без электричества остаются более 12 тыс. человек

10:25 01.12.2021 На Краснодар обрушился небывалый ураган. В самом центре Краснодаре со здания фудмаркета снесло крышу. Под натиском стихии пала и иллюминация на улице Красной. Цитата канала «Кубанские новости».

10:26 01.12.2021 В Ставропольском крае сильный ветер вызвал разрушения в ряде населенных пунктов. Остались без света жители 13 населенных пунктов. Сорваны кровли с пяти зданий, сообщили 1 декабря в пресс-службе МЧС по региону. Подробности в материале: На Ставрополье ураганный ветер порвал провода и сорвал кровли зданий

10:30 01.12.2021 В Ялте ураганный ветер повалил 77 деревьев, более половины уже убрано, данные на утро 1 декабря в соцсетях опубликовала глава администрации города Янина Павленко. Об этом: В Ялте ураган повалил десятки деревьев, повреждено более 20 машин

10:39 01.12.2021 Проезд на гору Ай-Петри в Крыму временно закрыт из-за непогоды, об этом 1 декабря в соцсетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Читайте подробнее: Из-за непогоды в Крыму закрыт проезд на гору Ай-Петри

10:48 01.12.2021 Синоптики назвали ноябрь в Казани аномально теплым. Температура воздуха в ноябре превысила средние показатели на 7−8 градусов, а количество осадков составило 85 мм при норме в 47 мм. Усиления ветра связано с прохождением активных атмосферных фронтов в республике, которые принесли с собой дожди. Декабрь прогнозируется холодным.

10:49 01.12.2021 Владивосток. Все силы дорожных служб брошены на расчистку дорог и пешеходных зон, обработку сложных участков песко-соляной смесью. vlc.ru.

10:49 01.12.2021 Краснодар. Шквалистый ветер с порывами до 29 м/с в сочетании с дождем нанесли значительный урон как в целом инфраструктуре города, так и горожанам.

11:00 01.12.2021 «Снежные» пункты Водоканала Санкт-Петербурга после сильного снегопада за сутки приняли и утилизировали рекордный объем снега — более 32 тысяч кубометров. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе предприятия. Читайте подробнее: В Петербурге растопили за сутки рекордное количество снега

11:05 01.12.2021 В Ялте очень плохо работает мобильный интернет, порваны провода основных интернет-провайдеров (в жилых домах и заведениях нет доступа в сеть), в многих магазинах, ресторанах и кафе не работает оплата картой через терминалы. Цитата телеграм-канала «Крымский».

11:11 01.12.2021 Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Крыму — Минэнерго РФ.

11:13 01.12.2021 Калужские энергетики успешно справились с последствиями мощного циклона с порывами шквалистого ветра до 25 м/с, аномальным количеством дождя и мокрого снега. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 27 бригад, в том числе 115 человек производственного персонала, 49 единиц спецтехники. В ночь на 1 декабря электроснабжение было восстановлено во всех районах области, сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ. Об этом: В Калужской области непогода проверила энергетиков на прочность

11:21 01.12.2021 Электроснабжение всех потребителей на территории Крыма полностью восстановлено, об этом сообщает Министерство энергетики России 1 декабря в социальных сетях. Читайте также: Электроснабжение жителей Крыма полностью восстановлено — Минэнерго

11:22 01.12.2021 В Керчи порядка 20 абонентов остались без газа. Ночью на улице Госпитальной из-за сильного ветра обрушилась газовая труба.

11:23 01.12.2021 В аэропорту Владивостока 1 декабря из-за сложных погодных условий задержали прибытие и отправление 18 авиарейсов. Читайте также: В аэропорту Владивостока задержали прибытие и отправление 18 рейсов

11:47 01.12.2021 Около 100 тысяч жителей Краснодарского края остались без света из-за непогоды 1 декабря, об этом сообщил региональный оперативный штаб. Читайте также: На Кубани без света остались около 100 тысяч жителей

11:50 01.12.2021 В Грузии на трассе международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс, идущей к границе с Россией, ввели ограничение на проезд из-за непогоды. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии. Читайте подробнее: В Грузии ограничили движение транспорта на участке трассы Мцхета — Ларс

11:53 01.12.2021 Слякоть [Дарья Драй © ИА REGNUM].

11:54 01.12.2021 В Керчи на Заречной улице шторм выбил окна в многоэтажном доме.

12:20 01.12.2021 Высота свежего снежного покрова в Петербурге превысила 20 см. Всего за пару дней на дороги Северной столицы легло 1,2 млн кубометров снега. Об этом: С дорог Петербурга после снегопада вывезли более 28 тыс. кубометров снега

12:26 01.12.2021 Несмотря на наступившую зиму, в Свердловской области до сих пор тлеют очаги торфяных пожаров. Их нашли активисты Greenpeace. Они считают, что надо сейчас заниматься этой проблемой, иначе летом Урал снова будет полыхать. Свои предложения общественники направили губернатору.

12:43 01.12.2021 В Алуште из-за сильного ветра здание автовокзала потеряло букву. Теперь автовокзал стал мелодичным «автовокалом».

12:58 01.12.2021 В Ленинградской области за сутки от снега и наледи очищено 23 тыс. км региональных дорог и обочин. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки очистили от снега и наледи 23 тыс. км дорог

13:52 01.12.2021 Ставропольский край продолжает испытывать на себе натиск стихии. Ураганный ветер валит деревья и срывает кровли зданий, обрывает электропровода. К полудню 1 декабря известно о прекращении электроснабжения в пяти городских округах и в четырех муниципалитетах. Без света остались около 31 тыс. жителей, в том числе более 6 тыс. детей, проживающих в 21 населенном пункте. Читайте подробнее: На Ставрополье 31 тыс. жителей осталась без света из-за ураганного ветра

14:04 01.12.2021 В столичных аэропортах из-за непогоды задержали 32 рейса. В Шереметьево задержаны 10 рейсов, еще 26 отменено. В Домодедово задержаны 17 рейсов, отменен один. Во Внуково задержаны пять рейсов, отменено три.

14:22 01.12.2021 Ураганный ветер, накрывший Калмыкию 1 декабря, обесточил часть Элисты и пригородные поселки. Об аварийном отключении подачи электроэнергии ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Читайте также: Ураган обесточил часть Элисты и пригородные поселки

14:27 01.12.2021 Сильные снегопады прогнозируются в горных районах Сочи ночью 1 декабря и утром 2 декабря, об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Подробности в материале: В горах Сочи прогнозируют сильные снегопады

14:30 01.12.2021 Власти Дзержинская сообщили, что из-за сильного ветра погас огонь на мемориального сооружении.«По данным Верхне-Волжского УГМС вчера порывы ветра в Нижегородской области достигали 20 метров в секунду. В настоящий Вечный огонь уже возобновил свою работу». Читайте подробнее: В Дзержинске погас Вечный огонь

15:34 01.12.2021 Первый снег. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:54 01.12.2021 В Татарии в ночь на 2 декабря вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидается слабая метель. Температура воздуха ночью составит —2…—7 градусов, днем от 0 до —4. На дорогах гололедица, местами сильная. Об этом: Жителей Татарии предупреждают о сильной гололедице на дорогах

16:27 01.12.2021 Более 150 судов ожидают прохода через Керченский пролив по данным на вторую половину дня 2 декабря. Читайте подробнее: У Керченского пролива скопилось более 150 судов

16:37 01.12.2021 «На Итурупе сильный ветер перевернул вагончик с военнослужащими: один из них погиб, двое пострадали», — RT_russian.

17:22 01.12.2021 Спасение от снега. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:25 01.12.2021 Морозы до — 10 °C ожидаются в Москве в ночь на четверг, 2 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте также: Синоптики предупредили о десятиградусных морозах в Москве

18:50 01.12.2021 Водители вторые сутки пытаются покинуть Московское шоссе в городской черте Санкт-Петербурга, которое перекрыли фуры из-за снегопада и неубранной проезжей части. Общественный транспорт из-за затора пустили окольными путями. Читайте подробнее: Водители вторые сутки стоят в пробке на Московском шоссе в Петербурге

19:23 01.12.2021 В Новгородской области после затяжного снегопада, который начался 27 ноября, до сих пор без света остаются более 1,7 тыс. жителей. Подробности в материале: На Новгородчине после снегопадов остаются без света 1,7 тыс. человек

20:39 01.12.2021 Самосвал вывозит снег. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:41 01.12.2021 Спасатели развернули пункты обогрева в Петербурге для водителей, которые вторые сутки томятся в пробке на Московском шоссе, образовавшейся из-за сильного снегопада. Читайте также: МЧС развернуло пункты обогрева в пробке на Московском шоссе Петербурга

00:05 02.12.2021 В Ростовской области в течение дня 2 декабря стихнет ветер и похолодает. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России. Читайте также: В Ростовской области стихнет ветер и похолодает

00:08 02.12.2021 В Калмыкии ураганный ветер стихнет в ночь на 2 декабря. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России. Читайте также: Синоптики рассказали, когда в Калмыкии стихнет ураганный ветер

03:34 02.12.2021 В аэропорту Владивостока задерживаются с прибытием семь рейсов, ещё три отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Подробности в материале: Во Владивостоке из-за непогоды задержали прилёт семи рейсов

03:57 02.12.2021 На Итурупе во время прохождения мощного циклона вечером 1 декабря в военной части погиб один человек, ещё двое получили травмы средней тяжести. Подробности в материале: На Курилах во время мощного циклона погиб военнослужащий

04:44 02.12.2021 В семи районах Магаданской области ожидаются сильный снег, метель, ветер с порывами до 25−30 м/с. Читайте подробнее: В Магаданской области объявлено экстренное штормовое предупреждение

04:57 02.12.2021 Мощный циклон, который продолжает бушевать на Сахалине 2 декабря, оставил без электричества три населённых пункта. Подробности в материале: Мощный циклон оставил часть Сахалина без электричества

05:00 02.12.2021 В четверг, 2 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +1… +3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 2 декабря в Красноярске ожидается до +3 °C

05:20 02.12.2021 Прокуратура Еврейской автономии продолжает выражать недовольство качеством очистки улиц столицы региона от снега и требует исправить эту ситуацию. Надзорное ведомство также намерено проверить, достаточно ли средств было выделено на устранение последствий снегопада в Биробиджане. Читайте также: Мэрия Биробиджана игнорирует претензии прокуратуры по уборке снега

05:28 02.12.2021 На Камчатке из-за мощного снежного циклона 2 декабря затруднено движение на участках некоторых дорог. Спасатели рекомендуют населению во время непогоды не покидать населённые пункты. Об этом: Из-за циклона затруднено движение по дорогам Камчатки

05:32 02.12.2021 Электроснабжение населённых пунктов Еврейской автономии, нарушенное из-за сильного снегопада, восстанавливали слишком долго. Прокуратура региона намерена найти и наказать тех, кто в этом виноват. Читайте подробнее: Прокуратура ЕАО оценит достаточность мер по борьбе с последствиями циклона

06:23 02.12.2021 В четверг, 2 декабря, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 2 декабря в Москве будет до −2 °C, снег, гололедица

07:22 02.12.2021 После сравнительно тёплой погоды в ноябре в Чувашии декабрь может отличиться морозами. Подробности в материале: Оттепель в Чувашии сменится сильными морозами

08:06 02.12.2021 После ухода снежного циклона «Бенедикт», завалившего Петербург 20-сантиметровым слоем снега, в Северной столице усилились морозы. Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимнего сезона, столбики термометров опустились до — 8,3°. Об этом: Температура воздуха в Петербурге опустилась ниже минус 8 градусов

08:07 02.12.2021 Сильный морской шторм и ливень в Батуми нанесли повреждения инфраструктуре Нового бульвара, расположенного на береговой линии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Читайте подробнее: В Батуми шторм сильно повредил инфраструктуру на береговой линии

08:12 02.12.2021 Сутки не ходили автобусы по участку трассы «Амур» в Еврейской автономии. Движение пассажирского транспорта было остановлено между Биробиджаном и Облучьем из-за мощного снегопада. Читайте также: На трассе в ЕАО из-за снегопада останавливали движение автобусов

08:19 02.12.2021 Снег не вывозят [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

08:20 02.12.2021 Мощный снежный циклон ещё на сутки задержится на севере Сахалина. Спасатели объявили экстренные предупреждения в Охинском, Ногликском и Северо-Курильском районах. Подробности в материале: Мощный циклон продолжит бушевать на севере Сахалина

09:21 02.12.2021 В Удмуртии 1 декабря 2021 года обновился температурный рекорд, который держался в течение 30 лет — с 1991 года. Накануне температура воздуха в республике поднялась до рекордных +2…+2,9°С. На метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха достигла значения +2,4°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне +2,2°С. Подробности в материале: Первый день зимы в Удмуртии стал самым тёплым за 30 лет

09:47 02.12.2021 В Пермском крае с утра 30 ноября до утра 2 декабря наблюдалась сильная оттепель. В ряде городов побиты температурные рекорды. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. С юго-западным циклоном, получившим название Benedikt, на территорию Прикамья пришло тепло и обильные осадки. В Перми, Бисере и Чердыни 1 декабря установлены суточные максимумы температуры воздуха (Пермь +3˚С, Бисер +1,8˚С, Чердынь +1,4˚С). В Бисере уже обновлен рекорд и для 2 декабря (+0,8˚). В Перми оттепель стала самой сильной в зимние месяцы с февраля 2015 года. Стоит отметить, 4 декабря с выходом второго юго-западного циклона ожидается сильная оттепель с дождем и вероятен еще один погодный рекорд. Об этом: Прикамье из-за оттепели бьёт погодные рекорды

10:06 02.12.2021 В Алтайском крае днём 3 декабря и ночью 4 декабря 2021 г. ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами метели, гололёдные явления. Об этом информирует территориальное ГУ МЧС РФ. По данным алтайского Гидрометцентра, в южных районах 3 декабря температура воздуха повысится до +10 °C. Читайте подробнее: Жителей Алтайского края предупредили о сильном потоплении и метелях

10:14 02.12.2021 Техника МЧС России расчищает дороги в Хабаровском крае. Основные силы и средства направлены на уборку снега, затрудняющего дорожно-транспортное сообщение. Всего от спасательного ведомства работает 11 единиц техники — фронтальные и мини-погрузчики, самосвалы. Возобновлено движение паромов на переправе Ванино — Холмск. МЧС РФ.

10:15 02.12.2021 Аварийные ситуации, которые возникли в Элисте из-за мощного ураганного ветра, поставлены на круглосуточный контроль. Восстановительные работы продолжаются, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Читайте также: В Элисте устраняют последствия разгула стихии

10:34 02.12.2021 Чистка машины от снега [Дарья Драй © ИА REGNUM]

10:49 02.12.2021 В посёлке Смидовичи Еврейской автономной области батареи в жилых домах чуть тёплые. Люди включают обогреватели, но это не спасает. Читайте подробнее: В Еврейской АО в своих квартирах замерзают жители посёлка

11:19 02.12.2021 Электроснабжение, нарушенное из-за непогоды в Крыму, восстановлено. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе «Крымэнерго». Читайте подробнее: В Крыму после урагана восстановили электроснабжение

11:54 02.12.2021 В Благовещенске улицы чистят от снега недостаточно хорошо. К такому выводу пришёл глава города Олег Имамеев. Он обратился к коммунальщикам с просьбой ответственнее относиться к уборке дорог. Читайте также: Мэр Благовещенска недоволен качеством уборки города от снега

12:34 02.12.2021 Штормовое предупреждение действует на территории Сочи 2 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Читайте также: В Сочи прогнозируют новые снегопады

12:39 02.12.2021 3 декабря в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидается сильный юго-западный ветер. Порывы будут достигать 15−18 м/с. Читайте также: В Красноярске усилится ветер

12:40 02.12.2021 Двенадцать автономных сообществ Испании и автономный город Мелилья 2 декабря находятся в состоянии тревоги, шесть из них — Арагон, Астурия, Балеарские острова, Кантабрия, Кастилия и Леон и Каталония — объявили оранжевый уровень погодной опасности («значительный риск»). Об этом сообщает агентство EFE. Причиной стал прогноз по осадкам: в указанных регионах ожидается выпадение снега до 30 сантиметров, а также появление порывов ветра до 100 км/ч и волн от четырёх до пяти метров. Читайте также: В ряде регионов Испании объявили оранжевый уровень погодной опасности

12:44 02.12.2021 Национальный географический институт (IGN) зафиксировал землетрясение магнитудой 4,2 среди 24 сейсмических волнений, произошедших на испанском острове Пальма рано утром 2 декабря. Об этом пишет агентство EFE. Землетрясение произошло в муниципалитете Фуэнкальенте, на глубине 11 километров и интенсивностью IV. Подробности в материале: На испанском острове Пальма зафиксировали 24 землетрясения

13:01 02.12.2021 Коммунальщики Санкт-Петербурга вывезли более 44 тыс. кубометров снега, очищая город от последствий обильного снегопада, случившегося в конце ноября. Об этом: За сутки с улиц Петербурге вывезли более 44 тысяч кубометров снега

13:03 02.12.2021 За минувшие сутки дорожники Ленинградской области вычистили от снега и наледи 15 тыс. км региональных трасс и почти 6 тыс. километров обочин после прохождения циклона «Бенедикт». Читайте подробнее: В Ленобласти очистили дороги от снега, принесённого «Бенедиктом»

13:14 02.12.2021 В Новосибирске 3 декабря ночью сохранится погода без осадков. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. При этом в Новосибирской области завтра, 3 декабря, температура ночью −4… +1 °C, местами до — 10 °C, днём −2… +3 °C. Подробности в материале: В Новосибирской области потеплеет до +3 °C

13:18 02.12.2021 В Кемеровской области завтра, 3 декабря, ожидается усиление юго-западного ветра, ночью местами порывы до 11−16 м/с, днём порывы до 15−20 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр. Читайте также: В Кузбассе ожидается сильный ветер и плюсовая температура

13:21 02.12.2021 Республика Карелия не стала исключением среди регионов Северо-Запада, которые накрыл снегопадом циклон «Бенедикт». Железнодорожники в круглосуточном режиме продолжают чистить пути от выпавшего в начале декабря снега. Читайте также: В Карелии в круглосуточном режиме чистят от снега железнодорожные пути

14:00 02.12.2021 Снег [Анна Кумицкая © ИА REGNUM]

14:01 02.12.2021 Жителей Томской области предупредили о непогоде — сильном ветре и гололедице. Подробности в материале: На Томскую область надвигается непогода

14:24 02.12.2021 Заваленная снегом качеля. Наталия Николаева © ИА REGNUM

15:07 02.12.2021 Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил мобилизовать городские коммунальные службы в связи с предстоящим ухудшением погоды. Днём 3 декабря и ночью 4 декабря в регионе ожидается мокрый снег и дождь, местами метели, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Он поручил руководителям профильных комитетов администрации, коммунальных служб Барнаула принять все меры по расчистке дорог и тротуаров, обеспечению безопасности горожан в период непогоды.

15:24 02.12.2021 Экстренная информация от Гидрометцентра: 2−4 декабря местами по северу Пермского края сохранятся сильные гололедно-изморозевые отложения (изморозь, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица).

15:27 02.12.2021 Кроме того, в период с 21:00 мск 2 декабря до 00:00 мск 3 декабря с продолжительностью около 12 часов в Чукотском автономном округе ожидается усиление ветра восточной четверти, в континентальной части 13−18 м/с с усилениями 20−25 м/с, на побережье морей 28−33 м/с, утром и днем порывами 35−40 м/с, днем в Анадырском районе 38−43 м/с с сильной метелью.

15:45 02.12.2021 В Татарии в ночь на 3 декабря местами пройдет небольшой снег, днем — мокрый снег. В отдельных районах республики возможна слабая метель. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит —3…—8 градусов, днем — от минус 2 до +1 градуса. На дорогах гололедица. Подробности в материале: Слабую метель с гололедицей прогнозируют в Татарии

15:58 02.12.2021 В Сочи во время шторма мужчину смыло в море волной. Как сообщают ТГ-каналы, благодаря находившимся поблизости свидетелям трагедии удалось избежать: мужчину вытащили из моря, он не пострадал.

16:23 02.12.2021 Семибалльный шторм был зафиксирован в Сочи, об этом сообщила администрация города 2 декабря. Как уточняется, в последний раз шторм такой силы в Сочи фиксировался в 2012 году. Читайте также: В Сочи мощный шторм смыл человека в море

16:47 02.12.2021 Новгородская область после затяжного снегопада. novgorod.ru

16:49 02.12.2021 Снегопады теперь не оставят Москву. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к концу следующей недели в столице ожидаются 20-сантиметровые сугробы.

16:59 02.12.2021 Повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до субботы, 4 декабря, из-за ожидаемой гололедицы и налипания мокрого снега, сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

17:18 02.12.2021 Штормовое предупреждение объявлено на Крымском полуострове из-за надвигающегося сильного ветра и обильных осадков, сообщает 2 декабря пресс-служба управления МЧС Крыма. Жителей полуострова предупредили, что 3 декабря ожидаются порывистый ветер и сильные дожди. Читайте также: В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение

17:36 02.12.2021 3−10 декабря ожидается появление плавучего льда на Оке, Москве-реке, на Дону выше устья р. Воронеж, на Верхнем и Среднем Днепре, Суре и Десне и установление ледостава на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах.

17:38 02.12.2021 Гидрометцентр: повышение уровня воды (на 27−89 см) продолжается на Волге у г. Старица, (Тверская область), р. Лама у с. Егорье, р. Воря у с. Мишнево (Московская область), р. Корожечна у с. Масальское, р. Касть у д. Рылово, р. Обнора у с. Шарна (Ярославская область), Оке у г. Калуга, р. Кострома у г. Буй, р. Меза у д. Ямково (Костромская область), р. Сунжа у пгт. Ново-Писцово (Ивановская область).

19:13 02.12.2021 Синоптики обещают снег в Москве до 6 декабря включительно. Дальше пока прогноза нет.

19:18 02.12.2021 В понедельник, 6 декабря, в Москве ожидается до — 10° ночью.

19:55 02.12.2021 Самым заснеженным в Подмосковье оказался Клин — там намело сугробы до 17 см. Об этом заявил метеоролог Евгений Тишковец.

21:14 02.12.2021 Детский сад. Омск [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

22:07 02.12.2021 Предупреждение Гидрометцентра: утром и в первой половине дня 3 декабря в предгорной и горной зоне г. Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

22:36 02.12.2021 3−4 декабря в Петрозаводске ожидается очередной снегопад. По прогнозу синоптиков, он будет слабым, может выпасть от 5 до 12 см снега.

04:44 03.12.2021 По данным синоптиков, 3 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно. Читайте также: В горах Сибири сохраняется лавинная опасность

05:08 03.12.2021 В пятницу, 3 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +3… +6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 3 декабря в Красноярске ожидается до +6 °C, порывистый ветер

05:58 03.12.2021 Днём 3 декабря в Томской области ожидается — 1… +4 °C. Об этом сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте также: В Томской области ожидается до +4 °C

07:04 03.12.2021 Последствия циклона устраняют в в Хабаровском крае. Фото: 27.mchs.gov.ru

07:10 03.12.2021 В Новосибирске сегодня, 3 декабря, ожидается значительное повышение температуры воздуха — до +2°С, мокрый снег, метель, на дорогах местами гололедица, усиление скорости ветра до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Читайте подробнее: В Новосибирске прогнозируется резкое потепление

08:03 03.12.2021 Последствия циклона устраняют в в Хабаровском крае. Фото: 27.mchs.gov.ru

08:15 03.12.2021 Облачная погода с кратковременными осадками ожидается в Москве 3 декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

08:54 03.12.2021 Вечером 2 декабря в Омске местами прошёл дождь. Это привело к образованию гололёда на тротуарах и других пешеходных маршрутах. Подробности в материале: Улицы Омска покрылись льдом после декабрьского дождя

09:08 03.12.2021 В Москву пришла кратковременная оттепель, сообщает 3 декабря центр погоды «Фобос». Читайте также: Оттепель в Москве прогреет воздух до +3 градусов

09:14 03.12.2021 Дожди и сильный ветер прогнозируются на территории Крыма 3 и 4 декабря, об этом сообщили в МЧС Республики Крым. Об этом: Жителей Крыма предупредили о непогоде

09:41 03.12.2021 С наступлением холодов в Димитровграде Ульяновской области вторые сутки подряд происходит крупная коммунальная авария. Об этом: В Ульяновской области произошла ещё одна крупная коммунальная авария

09:42 03.12.2021 В Туве, по данным синоптиков, в декабре среднемесячная температура ожидается выше нормы на два градуса. Месячное количество осадков, по прогнозам, будет больше нормы. Читайте также: Декабрь в Туве окажется теплее нормы

10:27 03.12.2021 Непогода в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

10:57 03.12.2021 Калмыцкие и волгоградские энергетики ликвидировали последствия разгула стихии и восстановили электроснабжение в степной республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Россети Юг». Подробности в материале: В Калмыкии после урагана восстановили электроснабжение

11:06 03.12.2021 В Алтайском крае сегодня, 3 декабря, из-за сложных погодных условий, сильной метели и гололедицы ограничено движение для автобусов и большегрузных автомобилей на трассах регионального значения. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, речь идёт о семи участках дорог, расположенных в трех районах края: Благовещенском, Суетском и Кулундинском. Читайте подробнее: В Алтайском крае закрыли часть дорог из-за метели

11:24 03.12.2021 В Пермском крае в выходные дни (4−5 декабря) ожидаются мощные снегопады и сильные морозы. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. Днем 4 декабря северную часть региона накроют сильные снегопады и морозы. За шесть-восемь часов может выпасть 20−25% месячной нормы осадков (до 15 мм). Снегопады такой интенсивности вообще нехарактерны для календарной зимы и случаются обычно весной или осенью. Утром 5 декабря прогнозируют отрицательные температуры воздуха. На дорогах образуется гололедица. Днем на территорию региона начнется вторжение арктического антициклона. Резко похолодает. До Перми мороз доберется к вечеру. Температура воздуха понизится в Перми до −12… −14 ˚С, а на северо-западе края до — 20˚С. Читайте подробнее: Прикамье накроют сильные снегопады и мороз в — 20 ˚С

12:43 03.12.2021 Власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и неудовлетворительной уборки улиц. Читайте подробнее: В Петрозаводске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

13:08 03.12.2021 Дептранс Москвы объявил о сложной дорожной обстановке в Москве 3 декабря из-за мокрого снега.

13:56 03.12.2021 В «Мосгортрансе» заявили о готовности транспортных средств и их водителей к зимнему сезону в столице.

14:02 03.12.2021 В Ульяновской области ожидается очередное ухудшение погодных условий. Об этом: В Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень опасности

14:02 03.12.2021 МЧС развернуло мобильные пункты обогрева на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Фото: mchs.gov.ru

14:20 03.12.2021 В Чувашии потеплеет и начнёт таять снег. Ожидаются дожди. Подробности в материале: В Чувашии ожидаются ещё две оттепели

14:48 03.12.2021 В Хакасии ожидается непогода — снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Читайте подробнее: Снегопад и сильный ветер ожидаются в Хакасии

14:57 03.12.2021 В условиях снегопада и связанной с этим плохой видимости прилетевший из Стокгольма в аэропорт Риги пассажирский самолет съехал с маневровой дорожки. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба компании airBaltic, которой принадлежит съехавший самолет, на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В рижском аэропорту съехал с маневровой дорожки пассажирский самолет

15:32 03.12.2021 В максимально снежный день на уборке улиц Риги бывает задействована вся без исключения техника и привлечены все бригады коммунальных служб. Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал латвийскому «Радио 4». Об этом: Мэр Риги назвал стоимость уборки столицы Латвии от снега за день

15:59 03.12.2021 4 декабря в Татарии ожидается сильный ветер порывами до 22 м/с, метель с существенным ухудшением видимости, гололед, туман. Ночью пройдет мокрый снег, температура воздуха составит —3…+2 ˚С. Днем вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя, потеплеет до +4 градусов. В ночь на 5 декабря осадки в виде мокрого снега сохранятся, в отдельных районах ожидается метель. Днем без осадков. Температура воздуха в течение суток составит —1…— 6 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная. Читайте также: В Татарии ухудшатся погодные условия

16:11 03.12.2021 В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом 3 декабря сообщает Гидрометцентр России. Читайте также: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

16:18 03.12.2021 Снегопад во Владивостоке продолжает усиливаться. vlc.ru

17:31 03.12.2021 Снегопад и сильные морозы — до минус 25 градусов в отдельных местах — ожидаются в Ленинградской области в предстоящие выходные и в ночь на понедельник, 6 декабря. Об этом 3 декабря предупреждает ГУ МЧС России по Ленобласти. Подробности в материале: Снегопад и 25-градусные морозы ожидаются в Ленобласти в выходные

17:47 03.12.2021 Северную столицу России в предстоящие выходные ждут морозы и снег. Температура воздуха в ночное время опустится до минус 19 градусов. Читайте подробнее: В Петербурге ночная температура опустится до минус 19 градусов

18:12 03.12.2021 Во Владивостоке прогнозируют ухудшение погоды. vlc.ru

19:25 03.12.2021 Остров Итуруп, Вулкан Баранского. (сс) Витольд Муратов

21:11 03.12.2021 Остров Итуруп. (сс) Vera. vvo

23:10 03.12.2021 Последствия циклона устраняют в Хабаровском крае. 27.mchs.gov.ru

00:55 04.12.2021 Обрушившийся на Латвию сильный снегопад привел к закрытию международного аэропорта Риги, 3 декабря сообщила воздушная гавань на своей странице в Twitter. Читайте также: Аэропорт Риги закрылся из-за снегопада

05:00 04.12.2021 В субботу, 4 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, температура воздуха +0… +2 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 4 декабря в Красноярске ожидается до +2 °C, мокрый снег, порывистый ветер

05:07 04.12.2021 В Москве и Подмосковье ожидается ветер, скорость отдельных порывов которого будет достигать 15 м/сек. Об этом: В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

06:06 04.12.2021 В субботу, 4 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 4 декабря в Москве будет до −3 °C, сильный ветер, снег, гололедица

07:28 04.12.2021 Уборка снега [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

08:15 04.12.2021 Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Тихом океане — в районе Папуа — Новой Гвинеи, передает 4 декабря геологическая служба США. Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Тихом океане

08:34 04.12.2021 Сегодня, 4 декабря, на территории Татарии ожидается существенное ухудшение погоды. Так, прогнозируются метель, гололед и туман, сообщает Гидрометцентр республики. Погода будет облачной. Во время метели, предупреждают синоптики, видимость значительно ухудшится. Порывы ветра могут достигать 17−22 м/с.

08:40 04.12.2021 В Ростовской области 4 декабря ожидается дождливая, но тёплая погода. Это следует из прогноза Ростовского гидрометцентра, опубликованного на сайте донского управления МЧС России. Об этом: В Ростовской области потеплеет до +13 градусов

08:49 04.12.2021 Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у побережья Папуа — Новой Гвинеи 4 декабря, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS). Читайте далее: У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,1

09:02 04.12.2021 4 декабря в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, днем местами пройдут дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 12−14 м/с. Днем воздух прогреется до +17 °, в южной половине края до +19 °. На участке от Анапы до Геленджика днем и вечером местами пройдет дождь.

09:34 04.12.2021 В Калмыкии в течение дня 4 декабря ожидаются дожди. В утренние часы синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России. Об этом: В Калмыкии будет туманно и дождливо

10:00 04.12.2021 В Москве и Подмосковье 4 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности: ожидается сильный ветер и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

11:11 04.12.2021 Уборка снега во Владивостоке. vlc.ru.

11:58 04.12.2021 Более 900 семей, пострадавших от паводков в Забайкалье, получили выплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается также, что 474 семьи получили средства на переселение, 439 семей — на капитальный ремонт. «Работу по выплатам завершим до 15 декабря на общую сумму 2,7 миллиарда рублей», — пояснил зампред правительства Алексей Кошелев. Читайте также: Пострадавшим от наводнения Забайкальцам компенсируют 2,7 миллиарда рублей

12:09 04.12.2021 Синоптики Татарии прогнозируют метель и сильный ветер в ближайшие сутки. Также на дорогах образуется сильная гололедица. К метели прибавится туман, отметили синоптики. Погодные ухудшения продолжатся целые сутки.

14:04 04.12.2021 4 декабря без электричества остались 130 украинских населённых пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины. ЧП произошло из-за сильных порывов ветра, отметили в пресс-службе Государственной службы по ЧС Украины. Подробности в материале: Две области Украины остались без электричества

14:17 04.12.2021 В Индонезии извергается вулкан Семеру. Перепуганные жители острова Ява спасаются бегством. Местность заволокло пеплом, поднявшимся почти на 12 тысяч метров и заслонившим солнечный свет. В 17 часов по местному времени на востоке Явы уже темно, как ночью.

15:20 04.12.2021 В Кемеровской области завтра, 5 декабря, ожидается местами низовая метель, на дорогах гололедица, снежный накат. Таков прогноз регионального гидрометцентра. Подробности в материале: Жителей Кузбасса предупредили о низовой метели

15:27 04.12.2021 В Кемеровской области декабрь в этом году начинается с вполне комфортных температур, существенно холоднее будет вторая половина месяца. Об этом сообщил региональный гидрометцентр. Подробности в материале: В Кузбассе во второй половине декабря существенно похолодает

20:17 04.12.2021 Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, почему лужу, на которую жаловались местные жители, вычерпали совковой лопатой. Читайте подробнее: Мэр Липецка назвала уборку лужи лопатой временным решением

00:16 05.12.2021 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение по мокрому снегу. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России. Читайте подробнее: Экстренное предупреждение по мокрому снегу объявлено в Ростовской области

00:49 05.12.2021 В Ростовской области 5 декабря ожидается дождь, мокрый снег и гололёд. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России. Подробности в материале: Синоптики предупредили о гололеде в Ростовской области

06:04 05.12.2021 Серьёзное понижение температуры воздуха ожидается в Москве с 10 декабря, а снежный покров сохранится до весны. Читайте также: Метеоролог рассказал, когда в Москву придёт ощутимое похолодание

07:31 05.12.2021 Вулкан Семеру (cc) M. Rietze.

09:01 05.12.2021 Тринадцать человек погибли в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии. Вулкан активизировался 4 декабря. По словам жителей острова Ява, облако пепла поднялось на высоту 15 километров и закрыло собой небо. lentadnya.

09:06 05.12.2021 У восточного побережья Камчатского полуострова — в акваториях Берингова моря и Тихого океана — прогнозируются волны высотой до 8−9 метров. Об этом 5 декабря сообщили в региональном главке МЧС РФ. Читайте также: МЧС РФ предупредило о 9-метровых волнах у берегов Камчатки

09:31 05.12.2021 Жителей северных и центральных районов Красноярского края предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков, 5 декабря на юге Таймырского муниципального района ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Об этом: В Красноярском крае прогнозируют сильный ветер и метели

10:02 05.12.2021 Остров Итуруп. (сс) Леон Петросян.

10:16 05.12.2021 В Ростове-на-Дону дожди превращают тротуары в реки и размывают дороги. Об этом сообщают горожане в социальных сетях. Об этом: В Ростове-на-Дону дожди размывают дороги

10:25 05.12.2021 Число погибших при извержении вулкана Семеру в Индонезии увеличилось до 13, ещё 98 человек пострадали. [[[video-4]]] Об этом сообщают СМИ со ссылкой на индонезийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Эвакуированы 908 человек. Цитата RT.

10:31 05.12.2021 Якутия. В Оймяконе сегодня, 5 декабря, стоит прекрасная погода, на улице — 57 градусов.

10:55 05.12.2021 В Барнауле продолжаются работы по очистке дорог от снега и льда. В районах города продолжают чистить дороги, пешеходные переходы и межквартальные проезды. [[[video-5]]] Мэрия города.

12:45 05.12.2021 Синоптики предупредили жителей Красноярска о приходе аномально тёплой погоды на предстоящей неделе. По данным Гидрометцентра России, 6 и 7 декабря температура поднимется до 2−3 градусов тепла. Об этом: Рабочая неделя в Красноярске начнётся с аномального тепла

13:54 05.12.2021 Погодная аномалия отмечается в Забайкальском крае. Об этом на своей странице Facebook написал кандидат биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета Олег Корсун. По его словам, 4 декабря для Читы метеостанция показала +1,7°С. «Ещё один температурный рекорд (за 120 лет наблюдений). Предыдущий (-0,8°С) держался с 1945 года. Забайкалье, декабрь», — пояснил ученый. Об этом: В Забайкалье поставлен температурный рекорд

14:26 05.12.2021 Число погибших после извержения вулкана в Индонезии выросло до 56, ещё 14 ранены — власти.

15:01 05.12.2021 В Новосибирске во второй половине дня сегодня, 5 декабря, прогнозируется без существенных осадков, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура воздуха −1…−3 °C, на дорогах местами гололедица. Читайте также: В Новосибирск идёт похолодание

15:07 05.12.2021 В Кемеровской области завтра, 6 декабря, ожидается юго-западный ветер 10−15 м/с, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра. Об этом: Мокрый снег и мороз до — 17 °C прогнозируются в Кузбассе

15:08 05.12.2021 Норма по снегу в декабре в Москве будет перевыполнена на 30%. Дефицита осадков этой зимой не предвидится, в первый месяц снега будет много, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В феврале высота снежного покрова в столице может превысить 30 см. Цитата канала «Говорит Москва».

17:14 05.12.2021 Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до 7 декабря из-за ветра и гололедицы. Об этом 5 декабря сообщили в Гидрометцентре. Об этом: В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

19:27 05.12.2021 В Ленинградской области в ночь на 6 декабря ожидаются морозы до — 30 градусов. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону. Читайте подробнее: В МЧС РФ предупредили о морозах до — 30 в Ленинградской области

03:10 06.12.2021 Днём 6 декабря в Томской области ожидается — 4, +1 °С, местами — 5, — 10 °C, по северу — 13, — 18 °C. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС. Об этом: В Томской области похолодает до — 18 °С

03:16 06.12.2021 Днём 6 декабря в Омской области ожидается −2…−7 °С, местами до — 12 °C. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Читайте подробнее: В Омской области ожидается мокрый снег

05:28 06.12.2021 В горных районах Красноярского края 6 декабря лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте подробнее: Жителей Сибири предупредили о лавинной опасности в горах

05:46 06.12.2021 На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 6 декабря ожидается очень сильный юго-западный ветер. Как сообщили в Среднесибирском УГМС, порывы ветра будут достигать 20−25 м/с. Об этом: На севере Красноярского края ожидается очень сильный ветер

07:09 06.12.2021 Евгения Уваркина. Фото: lipetskcity.ru

08:12 06.12.2021 Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, температура до — 4 ожидаются в Москве 6 декабря. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

08:26 06.12.2021 В понедельник, 6 декабря, в столице России ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в городе составит −3… −1 °C. Об этом 6 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве 6 декабря ожидается облачная погода и до — 3 °C

08:57 06.12.2021 В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года. Ночью температура воздуха опустилась до — 21.

09:29 06.12.2021 Московский регион 6 декабря окажется в зоне холодного атмосферного фронта, сообщает центр погоды «Фобос». Читайте подробнее: В Москве ожидается до четырёх градусов мороза

09:39 06.12.2021 В Санкт-Петербурге в ночь на 6 декабря установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха для этой даты. Минувшей ночью столбик термометра опустился до отметки минус 20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем предыдущий минимум, зафиксированный в 1893 году. Об этом: В Петербурге морозная ночь установила новый температурный рекорд

09:54 06.12.2021 Соболезнования главе минобороны Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи с гибелью людей при наводнениях в юго-восточной части страны выразил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 6 декабря во время встречи глав оборонных ведомств двух стран в Нью-Дели. Читайте подробнее: Шойгу выразил Индии соболезнования в связи с гибелью людей при наводнениях

10:16 06.12.2021 В село Воскресеновка Еврейской автономии не могут проехать автомобили — на дороге образовались снежные заносы. Жители населённого пункта уже неделю сидят без хлеба. Подробности в материале: Жители села в Еврейской АО уже неделю отрезаны от мира из-за снегопада

10:37 06.12.2021 Прогноз синоптиков подтвердился, и на северные районы Ростовской области 5 декабря обрушился снегопад. Об этом сообщают в социальных сетях жители Миллеровского, Каменского, Чертковского районов. Читайте подробнее: Север Ростовской области замело снегом

11:09 06.12.2021 Новая рабочая неделя в Ростовской области обещает быть не по-зимнему тёплой. Такой прогноз дают синоптики, передаёт ИА REGNUM 6 декабря. Подробности в материале: В Ростовской области будет не по-зимнему тепло

12:08 06.12.2021 Осадки в Москве. Фото: mos.ru

12:52 06.12.2021 В Новосибирске завтра, 7 декабря, ожидается умеренный мокрый снег, метель, на дорогах — местами гололедица, 8 и 9 декабря — значительное понижение температуры: в дневные часы — до — 20 °C, в ночные часы — до — 27 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Подробности в материале: В Новосибирск идёт резкое похолодание

13:02 06.12.2021 В связи с обильным снегопадом дорожное движение в Таллине затруднено, общественный транспорт выбился из привычного графика. Это следует из онлайн-трансляции на странице муниципального предприятия «Таллинский городской транспорт» (TLT). Подробности в материале: Сильный снегопад нарушил движение общественного транспорта в Таллине

13:26 06.12.2021 В Москве в ближайшие два дня ожидаются обильные осадки, сообщает 6 декабря Росгидромет. Подробности в материале: Мощный снегопад надвигается на Москву. Его сменит стужа

13:37 06.12.2021 Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Пензенской области 7 декабря. В течение суток на территории региона осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит —7…— 9 °C, днем потеплеет до 0…—2 °C. Об этом: В Пензенской области ожидается сильный туман

14:15 06.12.2021 Последствия циклона устраняют в в Хабаровском крае. Фото: 27.mchs.gov.ru

14:29 06.12.2021 В субботу, 4 декабря, температура воздуха в Удмуртии обновила рекорд, установленный 60 лет назад. Так, на метеостанции Ижевск была зафиксирована температура на уровне +3,3°С, в 1961 году 4 декабря было +2,5°С. Об этом: В Удмуртии побит очередной температурный рекорд

15:11 06.12.2021 Ночью 8 декабря в Омской области будет −20…−25 °С, при прояснении до —30 °С. Подробности в материале: В Омской области ударят крепкие морозы

15:32 06.12.2021 В Татарии 7 декабря похолодает до минус 14 градусов, в северных районах — до минус 21˚С, без осадков. С 8 декабря теплый фронт принесёт в республику существенное ухудшение погоды. Ночью местами пройдет небольшой снег, утром и днем возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром и днем порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит −7… −12 ˚С, в восточных районах до — 15 ˚, днем −4… +1 градус. Подробности в материале: В Татарию придёт кратковременное похолодание

15:42 06.12.2021 Жителей Ленинградской области предупреждают о сильных морозах, которые ожидаются в период до четверга, 9 декабря. Столбик термометра опустится до минус 26 градусов. Об этом: В Ленобласти ожидаются морозы до минус 26 градусов

16:06 06.12.2021 В связи с аномально низкими температурами на территории Санкт-Петербурга введен усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса, сообщили 6 декабря в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Об этом: В Петербурге введён усиленный режим для объектов инфраструктуры

16:21 06.12.2021 Заснеженные автомобили в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:40 06.12.2021 В США пришла первая метель в этом сезоне, двигающаяся с севера к Великим озерам, сообщает 6 декабря Fox News. Подробности в материале: В США появился первый в сезоне прогноз сильной метели

18:32 06.12.2021 На смену обильным снегопадам и низким температурам в Латвию придет не менее резкое потепление, ожидаются дожди и паводки. Об этом сообщил местный портал «МК-Латвия» со ссылкой на прогнозы синоптиков. Читайте подробнее: Синоптики Латвии: через неделю снег резко растает и пойдут дожди

18:46 06.12.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал солидарность с горожанами, недовольными несвоевременной уборкой снега с улиц города после недавних сильных снегопадов. Об этом глава города сказал 6 декабря в своем радиообращении к петербуржцам. Читайте подробнее: Беглов разделяет недовольство петербуржцев плохой уборкой снега

19:43 06.12.2021 Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым снегопадом, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства. Читайте также: Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

20:18 06.12.2021 Грязный снег [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

21:28 06.12.2021 Уборка снега в Санкт-Петербуге. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:47 06.12.2021 Снег в Москве. mos.ru

04:38 07.12.2021 На побережье Чукотского моря ожидается ветер скоростью 22−27 м/с с порывами до 29−34 м/сек и метель. Читайте также: Ураганный ветер и метель ожидаются на побережье Чукотки

05:25 07.12.2021 Во вторник, 7 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, температура воздуха +1… +3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 7 декабря в Красноярске ожидается до +3 °C, мокрый снег, порывистый ветер

06:06 07.12.2021 Во вторник, 7 декабря, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 7 декабря в Москве будет до +1 °C, сильный ветер, мокрый снег, гололедица

06:17 07.12.2021 Днём 7 декабря в горах Хакасии (метеостанция Ненастная) ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 25−30 м/с. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра. Подробности в материале: Штормовое предупреждение объявлено в горах Хакасии

07:15 07.12.2021 Метель [Светлана Шаповалова © ИА REGNUM].

07:42 07.12.2021 В Чувашии 7 декабря прогнозируется облачная и ветреная погода, потепление ожидается 8 декабря. Читайте подробнее: Потепление в Чувашии сменится 20-градусным морозом

07:57 07.12.2021 В Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание до −17…−19 °C, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Таков прогноз синоптиков. Об этом: Новосибирцев предупредили о резком похолодании и гололёде

08:05 07.12.2021 В Москве 7 декабря ожидается снегопад, сообщает центр погоды «Фобос». Читайте также: Мощный снегопад в Москве: сугробы вырастут до 17 см

08:47 07.12.2021 Неустойчивая погода сохранится в Камчатском крае — облачно, местами небольшой снег, на побережьях — порывистый ветер. Дневные температуры воздуха от +2°C на юге до −8…−13°C на севере. Очень глубокий циклон (давление в центре 948 гПа) смещается вдоль восточного побережья Чукотского АО. На большей территории сохранится снег разной интенсивности, на побережьях сильный и штормовой ветер, продолжительные метели. Циклон принес теплую воздушную массу, среднесуточные температуры выше обычных для этого времени года на 3−6 градусов.

08:52 07.12.2021 Новосибирские ТЭЦ уже начали постепенно поднимать температуру теплоносителя. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК) в своём телеграм-канале. Подробности в материале: В Новосибирске начали поднимать температуру теплоносителя из-за похолодания

09:23 07.12.2021 В столичном регионе до 8 декабря продлён жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00 среды. В Москве и Подмосковье ожидается гололедица.

09:26 07.12.2021 7 декабря 2021 года в Москве сугробы и восьмибалльные пробки. Синоптики называют прошедший снегопад в столице сильнейшим с с 1949 года. И с москвичами он будет влодь до самого вечера. За один день в городе может выпасть до четверти месячной нормы. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прогнозируют снегопады, местами переходящие в мокрый снег.

09:27 07.12.2021 В центре европейской части России в ближайшие дни ожидается «погодная лихорадка», рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, несколько дней оттепели сменятся кратковременным похолоданием, после чего снова станет достаточно тепло для этого времени года. Так, в Московской области в начале недели будет от 1 до 6 градусов ниже нуля. Однако в дневное время температура может подниматься до +3 градусов. 7 декабря это будет сопровождаться сильными осадками в виде мокрого снега.

09:55 07.12.2021 Землетрясение произошло в Республике Алтай. Интенсивность в эпицентре достигла 3,5 балла.

09:58 07.12.2021 В Москве 7 декабря может выпасть до четверти месячной нормы осадков. В столичном регионе начался снегопад, местами переходящий в мокрый снег. Возможно налипание снега на провода и деревья.

09:58 07.12.2021 Уборка снега [Алексей Колчин © ИА REGNUM].

10:29 07.12.2021 Сегодня, 7 декабря, весь мир вспоминает трагедию в Армении. 7 декабря 1988 года в 11:41 произошло несколько сильнейших подземных толчков, которые за 30 секунд практически полностью разрушили город Спитак. Всего же от стихии пострадали 21 город и 324 села. В тот день погибло более 25 тысяч человек. Позднее ученые сравнят силу высвобожденной из-под земли энергии с силой взрыва десяти атомных бомб.

10:30 07.12.2021 Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 ноября, сообщает сайт Гидрометцентра России. Об этом: В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

10:35 07.12.2021 Морозы до — 32 градусов наступают на Алтайский край. Уже в ночь на 8 декабря столбики термометров опустятся до — 20 °C, а местами и до — 27 °C градусов. В последующие дни мороз будет только крепнуть. Ожидается, что холод достигнет отметки — 32 °C. Правда, уже 9 декабря начнется потепление и пойдет снег.

10:55 07.12.2021 В отделение термических поражений НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с начала зимы поступило 14 человек с обморожениями, шесть из них за минувшие выходные. Об этом: В Петербурге из-за сильных холодов 14 человек получили обморожения

11:04 07.12.2021 В Ялте местная жительница была травмирована обломками дерева из-за сильного ветра. Пострадавшую заметили сотрудники Росгвардии. Девушка лежала без сознания на проезжей части. Как выяснилось, девушка получила травмы разной степени тяжести от обломков дерева, поднятых сильным ветром. Когда пострадавшая пришла в себя, она была доставлена в одну из городских больниц, в настоящее время её жизнь и здоровье вне опасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

11:21 07.12.2021 Сильные холода, которые привели к аномально низким температурам на северо-западе европейской части России, не дойдут до Москвы и области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в Санкт-Петербурге в последние дни были зафиксированы рекордно низкие температуры, в ночь на понедельник было ниже — 20 градусов.

11:22 07.12.2021 До Москвы и Подмосковья не дойдут сильные холода, ставшие причиной аномально низких значений температуры воздуха на северо-западе европейской части России. Об этом 7 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Синоптик пообещал, что морозы с северо-запада России не придут в Москву

11:55 07.12.2021 Власти Софии объявили о введении режима экстренной ситуации из-за обильных снегопадов, обрушившихся на столичный регион Болгарии. Об этом 7 декабря сообщило Болгарское телевидение. Читайте также: В Софии из-за сильных снегопадов введен режим экстренной ситуации

12:11 07.12.2021 Метель. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:12 07.12.2021 Число погибших при извержении вулкана на острове Ява в Индонезии выросло до 27 человек. Сегодня утром, 7 декабря, спасатели обнаружили ещё пять тел. Их доставили в морг. Таким образом, общее число официально подтвержденных погибших составило 27 человек. Пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 20 местных жителей. С тяжелыми травмами в медучреждения госпитализированы 69 человек, еще около 100 получили легкие повреждения.

12:20 07.12.2021 Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за мощных ливней.

12:27 07.12.2021 В подмосковном Щёлково дорожники демонстрируют чудеса профессионализма, укладывая асфальт в снег. Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. [[[video-6]]] Цитата телеграм-канала «Регионал».

12:29 07.12.2021 В Москве быстро растёт снежный покров, сообщил 7 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте подробнее: Метеоролог рассказал о стремительно растущих сугробах в Москве

12:35 07.12.2021 В Кемеровской области завтра, 8 декабря, в связи с понижением температуры воздуха на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр. Читайте также: К Кузбассу приближается резкое похолодание до — 23 °C

12:45 07.12.2021 8 декабря в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидается северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15−18 м/с. Читайте также: В Красноярске усилится ветер

12:59 07.12.2021 На Чукотке в самом восточном городе России Анадыре наступила самая настоящая северная зима. Температура воздуха местами опустилась до — 53 °C, при этом в городе жуткая метель и снегопад.

13:32 07.12.2021 Снегопад в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

14:25 07.12.2021 Снегопад начался в Тверской области 7 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона. На дороги области для расчистки от снега уже вышли более 300 единиц специализированной техники. Читайте также: Тверскую область завалило снегом

15:16 07.12.2021 В Марий Эл 8 декабря ожидается сильный снегопад. При этом уже ночью пойдет сильный снег, в светлое время суток снегопад продолжится, также будут осадки в виде мокрого снега с дождем. Во время снега прогнозируется метель, на дорогах в дневные часы местами гололед. Читайте подробнее: В Марий Эл придёт сильный снегопад

15:23 07.12.2021 Метеорологическая станция в Туду (северо-восточная Эстония) зафиксировала ночью 7 декабря резкое похолодание и мороз ниже отметки в 29 градусов. Об этом сообщил новостной портал ERR. Читайте подробнее: В Эстонию пришли морозы

15:24 07.12.2021 Метель. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:38 07.12.2021 В Калуге в ночь на 7 декабря начался сильный снег. Городские службы перешли на усиленный режим работы с вечера 6 декабря. С утра уборкой снега на улицах и площадях областного центра занимались 11 бригад и 43 машины снегоуборочной техники, написал на своей странице в социальной сети городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Подробности в материале: Калугу засыпало снегом

15:52 07.12.2021 В течение первой недели декабря самой актуальной темой в Санкт-Петербурге остаётся уборка снега. От последствий двухдневной непогоды, вызванной снежным циклоном «Бенедикт», коммунальщикам не удалось полностью избавиться даже за семь дней. Читайте также: В Петербурге продолжается ликвидация последствий «внезапных» снегопадов

17:08 07.12.2021 Школьники Гусь-Хрустального узнали об опасности тонкого льда. Владимирская область. Источник: 33.mchs.gov.ru

17:23 07.12.2021 В Тюменской области синоптики прогнозируют резкое похолодание. На данные Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» ссылается региональная спасательная служба. Об этом: В Тюменской области ударят 30-градусные морозы

18:00 07.12.2021 Более 40 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 7 декабря, на фоне ухудшения погодных условий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Об этом: Более 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах из-за снегопада

18:18 07.12.2021 Санкт-Петербург 2 декабря 2021 года. Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

19:30 07.12.2021 Снегопад в Москве во вторник, 7 декабря, оказался самым сильным за последние 72 года, в отдельных районах столицы выпало до 12 миллиметров осадков, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Снегопад в Москве 7 декабря стал самым сильным с 1949 года

20:33 07.12.2021 Уборка снега на улицах Москвы. (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

22:05 07.12.2021 Новгородская область вводит с 8 декабря режим ЧС. Без света находится почти 400 населенных пунктов — снегопады и ледяные дожди привели к массовому обрыву линий электропередач.

02:01 08.12.2021 Неблагоприятные метеоусловия на полуострове Камчатка привели к продолжительной задержке вылетов семи рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы региона по состоянию на 10:45 по местному времени (01:45 мск) 8 декабря. Об этом: В Петропавловске-Камчатском из-за непогоды задержали семь авиарейсов

02:48 08.12.2021 Архангельская, Магаданская области, Карелия и Чукотка до конца рабочей недели окажутся в эпицентре аномального холода, здесь будет наблюдаться температура ниже климатической нормы на 7−11 градусов. Об этом: Метеоролог рассказал, какие регионы России окажутся в эпицентре холода

03:16 08.12.2021 В Калмыкии 8 декабря усилится ветер. Это следует из оперативного ежедневного сводного прогноза вероятности возникновения ЧС на территории степной республики. Читайте подробнее: В Калмыкии усилится ветер

03:18 08.12.2021 В Ростовской области 8 декабря будет тёплая, но ветреная погода. Такой прогноз дали донские синоптики. Читайте также: В Ростовской области будет тепло и ветрено

04:23 08.12.2021 В среду, 8 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −6… −4 °C, с понижением к концу дня до −14… −12 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 8 декабря в Красноярске ожидается до −6 °C, вечером резко похолодает

06:55 08.12.2021 В среду, 8 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 8 декабря в Москве будет до −7 °C, небольшой снег, гололедица

07:37 08.12.2021 Уборка снега в Комсомольске-на-Амуре. kmscity.ru.

07:44 08.12.2021 В Оймяконе утром 8 декабря было — 58 градусов, — 54 — возле реки Нера в Оймяконском районе и — 52 — в городе Верхоянск. Всего синоптики насчитали 13 населённых пунктов, где ударили морозы ниже — 45. Об этом: В Якутии ударили морозы ниже 45 градусов

07:48 08.12.2021 Днём 8 декабря в Омской области ожидается −15…−20 °С, местами до — 25 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Читайте также: В Омской области похолодает до — 25 °С

08:18 08.12.2021 Забайкальские власти отчитались о восстановлении всех 139 объектов, пострадавших от урагана, бушевавшего в регионе весной 2021 года. Читайте подробнее: Забайкалье восстановилось после мартовского урагана

08:43 08.12.2021 На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 9 декабря ожидается очень сильный западный ветер. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с, местами 22−27 м/с. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС. Читайте также: Метель и сильный ветер ожидаются на севере Красноярского края

08:52 08.12.2021 В Ульяновской области распространили сообщение об ухудшении погодных условий. Местами по региону — гололёд, ледяной дождь. Читайте также: В Ульяновской области предупредили о сильном гололёде

09:09 08.12.2021 Туман и гололед ожидаются в Самарской области. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в области объявлен желтый уровень погодной опасности. Читайте подробнее: В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности

09:33 08.12.2021 Среднесибирское УГМС: 9−10 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тува лавиноопасно.

09:34 08.12.2021 В столичный регион 8 декабря поступят холодные воздушные массы, сообщает центр погоды «Фобос». Об этом: В Москве ожидается до шести градусов мороза

09:39 08.12.2021 Режим чрезвычайной ситуации объявлен с 8 декабря в Новгородской области в целях скорейшей ликвидации последствий аварий на сетях электроснабжения, случившихся из-за сильных снегопадов. Кроме того, в регионе вновь ожидается непогода. Подробности в материале: Режим ЧС объявлен в Новгородской области в связи с авариями на электросетях

09:48 08.12.2021 В Татарии 8 декабря в связи с метелью временно закрыто движение междугородних автобусов. В республике ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Синоптики предупреждают о снежных заносах и каше на дорогах, сильной гололедице. Температура воздуха днем составит — 4… +1 градус. Об этом: В Татарии из-за непогоды временно ограничили движение транспорта

09:49 08.12.2021 В Новгородской области из-за непогоды отключёнными от электроснабжения остаются 5,2 тыс. человек в 336 населенных пунктах. Читайте также: В Новгородской области из-за непогоды без света остаются 5,2 тыс. человек

10:10 08.12.2021 На Северном Кавказе наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Почти во всех субъектах округа МЧС объявило штормовое предупреждение. В отдельных регионах 8 декабря задули сильные ветры, порывы которых достигают более 30 м/с, в акватории Каспийского моря волны могут достигать высоты до 2,5 м. Подробности в материале: На Кавказ идет стихия: гигантские волны на море, в горах ураганный ветер

10:17 08.12.2021 Остров Ява после извержения Семеру. Цитата из видео «Ratusan rumah tertimbun abu vulkanik erupsi gunung Semeru» пользователя Antara TV Indonesia. youtube.com.

10:21 08.12.2021 Около Сочи упал метеорит — очевидцы.

10:56 08.12.2021 По данным синоптиков, в Красноярске начиная с 9 декабря заметно похолодает, в ночные часы температура понизится от — 10 до — 17 ºС, днём до — 5, — 14 ºС. Вновь потеплеет к 12 декабря.

11:25 08.12.2021 В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов обморожение с начала зимы получил 21 человек. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Читайте также: В Петербурге из-за сильных холодов обморозился 21 человек

11:51 08.12.2021 Забайкальский край в 2022 году рассчитывает получить из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на защиту населённых пунктов от паводковых вод. Об этом: Забайкалье защитят от наводнений свыше двух километров дамб

11:55 08.12.2021 В Кемеровской области в связи с похолоданием тепловые электростанции плавно повышают температуру теплоносителя. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК). Читайте подробнее: В Кузбассе из-за похолодания начали плавно повышать температуру в квартирах

11:59 08.12.2021 Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) просит главу Минобороны Сергея Шойгу оказать Санкт-Петербургу помощь в уборке снега, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. Об этом: Депутат Госдумы просит Шойгу помочь Санкт-Петербургу в уборке снега

12:32 08.12.2021 Уборка снега после метели. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

13:11 08.12.2021 В Новосибирской области ночью 9 декабря ожидается — 24, — 29 ºС, при облачности — 18, — 23 ºС.

13:20 08.12.2021 В Петербурге за последние дни выпало 45 см снега, половина из него — 20 см — за первые два дня календарной зимы. Читайте также: В Петербурге за неделю выпало 45 см снега

13:47 08.12.2021 В Саратовской области ночью 9 декабря местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Сохранится туман видимостью 500 м и менее, гололед, изморось. Температура воздуха составит +1…—4 °C. На дорогах гололедица. Днем также обещают мокрый снег и морось. Местами возможны туман, гололед, изморось. Ветер стихнет до 14 м/с, потеплеет до —2…+3 °C. На дорогах гололедица. Читайте также: В Саратовской области ожидается гололедица и сильный туман

13:54 08.12.2021 Морозы в Санкт-Петербурге отступят к началу следующей недели декабря. Во второй декаде месяца в городе на Неве ожидается оттепель, температура воздуха поднимется с — 20… до +3 градусов. Читайте также: Морозы в Петербурге отступят к началу следующей недели декабря

14:06 08.12.2021 В Удмуртии 8 декабря временно ограничили движение междугородних автобусов в связи с ухудшением погодных условий. На дороги федерального и регионального значения выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. Подробности в материале: В Удмуртии из-за непогоды ограничили движение междугородних автобусов

14:07 08.12.2021 В Пензенской области 9 декабря местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Ночью и днем пройдет небольшой мокрый снег, вероятна гололедица. Температура воздуха в течение суток составит —3…+2 °C. Читайте подробнее: В Пензенской области из-за тумана объявили «жёлтый» уровень опасности

14:29 08.12.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря ночью местами по области сохранится усиление северо-западного, юго-западного ветра 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат. Подробности в материале: В Иркутскую область идут метели

14:39 08.12.2021 В Забайкальском крае наблюдается не характерная для зимнего времени года теплая погода. В связи с отсутствием снежного покрова участились случаи пала сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ. «Из-за порывов ветра такие возгорания легко могут перейти в полноценный степной или лесной пожар. Только за прошедшую неделю сотрудниками МЧС России по Забайкальскому краю было потушено более 2,5 гектаров сухой травы», — пояснили спасатели. Подробности в материале: В Забайкалье из-за аномальной погоды начались травяные пожары

14:39 08.12.2021 Мороз. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:52 08.12.2021 Штормовой ветер в Норильске вырывает куски кровли с крыш домов.

15:22 08.12.2021 Из-за предстоящих в ночь на 9 декабря в Москве морозов скорректирована работа системы городского отопления. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям. Читайте также: В Москве скорректировали работу системы городского отопления

15:38 08.12.2021 За сутки, с 7 по 8 декабря, в Нижнем Новгороде выпало почти 50% месячной нормы осадков. Причиной обильных снегопадов стал атмосферный фронт, проходящий через регион. Читайте также: В Нижнем Новгороде за сутки выпала половина месячной нормы снега

16:23 08.12.2021 Уборка снега admgor.nnov.ru

18:04 08.12.2021 10 декабря ожидается резкое похолодание после снегопада в Нижнем Новгороде. Температура воздуха опустится до — 15 °C. Ночная температура составит — 17 градусов. Осадков не ожидается.

18:57 08.12.2021 Уборка снега в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

20:12 08.12.2021 Администрация Архангельска и Мезенское дорожное управление оштрафованы за некачественную уборку дорог от снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, на некоторых автомобильных дорогах Архангельска не убирался снег, а сами дороги не обрабатывались против гололеда. Кроме того, со стороны горадмина не было должного контроля за уборкой, а места для складирования снега не были оборудованы. Общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей.

21:03 08.12.2021 Власти Милана в среду, 8 декабря, в связи с возникновением экстремальных погодных условий создали оперативный штаб.

23:00 08.12.2021 Последствия извержения Семеру. Цитата из видео «Ratusan rumah tertimbun abu vulkanik erupsi gunung Semeru» пользователя Antara TV Indonesia. youtube.com

00:36 09.12.2021 По меньшей мере 39 человек стали жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Об этом 8 декабря сообщил информационный портал Republika со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны. Читайте подробнее: Количество погибших при извержении вулкана в Индонезии возросло до 39

00:37 09.12.2021 Поисково-спасательная операция в Индонезии после извержения вулкана Семеру. © twitter @SAR_NASIONAL (Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии)

00:55 09.12.2021 Мощная пыльная буря с сильным ветром и ливнями обрушилась на Израиль, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек. Об этом 8 декабря передал радиостанция Kan Читайте также: На Израиль обрушилась мощная пыльная буря

06:32 09.12.2021 В четверг, 9 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 9 декабря в Москве будет до −12 °C, небольшой снег, гололедица

08:01 09.12.2021 Из-за непогоды на территории Грузии вновь запрещено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Читайте также: Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды закрыли для большегрузов

09:01 09.12.2021 В Амурской области начало декабря оказалось тёплым, как никогда. Температура воздуха днём варьировалась от — 3 до — 10 градусов, а 8 декабря в Благовещенске был побит температурный рекорд в — 1,1 градуса. Подробности в материале: В Приамурье установилась рекордно тёплая погода

09:11 09.12.2021 До десяти градусов мороза ожидается в Москве 9 декабря, сообщает центр погоды «Фобос». Читайте подробнее: В Москве ударят январские морозы

09:12 09.12.2021 Снегопад в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

09:35 09.12.2021 В четверг, 9 декабря, в столице России и Подмосковье ожидаются морозы до −10… −12 °C, что является характерной для января погодой. Об этом 9 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Синоптик предупредил о январских морозах в Москве и Московской области

09:48 09.12.2021 Из-за долгой осени и тёплого начала зимы лёд на реках Красноярского края ещё не окреп. Даже на севере края морозы начались относительно недавно. Поэтому пока в регионе открыта только одна ледовая переправа — в пгт Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Об этом: В Красноярском крае открылась первая ледовая переправа

09:54 09.12.2021 В столице Северной Осетии устраняют последствия сильного ветра. Он нанес урон владельцам автомобилей, находившимся возле здания бывшей школы №18, — на них упала кровля здания, пишет «Основа». Читайте также: Во Владикавказе сорванная ветром крыша обрушилась на автомобили

10:23 09.12.2021 В Петербурге продолжается русская зима. Средняя температура воздуха за минувшие сутки оказалась на 10,5 градуса ниже климатической нормы. Подробности в материале: Температура в Петербурге на 10 градусов ниже климатической нормы

10:41 09.12.2021 В Грузии ограничили движение на автомагистрали, ведущей от города Мцхета (край Мцхета-Мтианети) к пропускному пункту Верхний Ларс на границе с Россией. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог минрегионразвития Грузии. Подробности в материале: В Грузии ограничили движение на дороге, ведущей к границе РФ

11:22 09.12.2021 В Московской области высота сугробов достигла 30-сантиметровой отметки, сообщил 9 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на странице в Instagram. Об этом: Высота сугробов в Подмосковье достигла 30 сантиметров

11:46 09.12.2021 Экстренное предупреждение из-за тумана объявлено в Ростове-на-Дону. О плохой видимости горожан предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Читайте подробнее: Ростов-на-Дону погрузился в туман

11:59 09.12.2021 В пятницу, 10 декабря, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии на высотах выше 2500 м будет лавиноопасно, предупредил Гидрометцентр России.

12:03 09.12.2021 Мэр Ярославля Владимир Волков поблагодарил жителей за поддержку в соцсетях и заявил, что с ними и командой, работающей на улицах, никакие снегопады городу не страшны. Читайте также: Мэр Ярославля доволен зимней уборкой города

12:57 09.12.2021 Заявление начальника технического управления жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрея Джалалова о том, что в трёх районах города внедрён проект «Дворник-шеринг» по уборке дворов после снегопадов жителями на платной основе, а в одном из них оплата составляет одну тысяча рублей в час при 8-часовом рабочем дне, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 декабря в социальной сети «Вконтакте». Об этом: Сеть: «Останетесь без дворников» — жителям Петербурга оплатят уборку снега

13:23 09.12.2021 В Москве предстоящей ночью похолодает до 17 градусов мороза, сообщила 9 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Об этом: Морозы в Москве к ночи усилятся до — 17 градусов

13:26 09.12.2021 В Ульяновской области вторые сутки подряд предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом: В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности

13:49 09.12.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря местами в западных и северных районах ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат. Читайте также: В Иркутскую область идёт похолодание

13:55 09.12.2021 Общественная организация «Молодой Петербург» предложила ввести режим чрезвычайной ситуации в Северной столице из-за снежных завалов на улицах. Читайте также: В Петербурге предлагают ввести режим ЧС из-за снега

14:19 09.12.2021 За минувшие сутки с улиц Санкт-Петербурге вывезли более 54,5 кубометра снега. Это рекорд за время устранения последствий снежного циклона «Бенедикт». Об этом: В Петербурге поставили рекорд по объёму вывозимого снега

14:20 09.12.2021 Уборка снега с улиц Санкт-Петербурга. gov.spb.ru

14:49 09.12.2021 В Красноярске вновь усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС. Читайте также: Красноярцев предупредили об усилении ветра

15:21 09.12.2021 Москва оказалась в холодной части мощнейшего антициклона, температура там опустится до отметок, нормальных для Ненецкого автономного округа. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил 9 декабря. «Завтра антициклон ещё приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8−10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьёзные морозы», — подчеркнул Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд спрогнозировал в Москве морозы «как в Нарьян-Маре»

15:24 09.12.2021 Татария в ночь на 10 декабря окажется в зоне холодного атмосферного фронта — пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах возможен туман. Днем, с отходом холодного фронта дальше на восток и с ростом атмосферного давления, осадки ожидаются лишь местами и преимущественно в виде снега. Температура воздуха в западных районах республики понизится до —7… —12 градусов. 11 декабря похолодает до минус 15 градусов, при прояснениях — до —19 °С. В ночные часы 12 и 13 декабря температура воздуха составит от —14 до —19 градусов, в низких местах до — 23 °C. Днем ожидается —7…—14 °С. Подробности в материале: В Татарию приходит мороз

16:09 09.12.2021 В Грузии сняли все ограничения на движение транспорта по автомагистрали, ведущей от города Мцхета (край Мцхета-Мтианети) к пропускному пункту Верхний Ларс на границе с Россией. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог минрегионразвития Грузии. Об этом: В Грузии сняли ограничение на дороге, ведущей к границе РФ

17:09 09.12.2021 В срыве привычного графика движения общественного транспорта в столице Латвии оказался виноват рекордный и небывалый для Риги снегопад. Об этом депутаты Рижской думы от правящей коалиции заявили в интервью rus.lsm.lv. Читайте также: Рижская дума: в проблемах общественного транспорта столицы виновата погода

17:31 09.12.2021 Пункт временного складирования снега в Санкт-Петербурге. gov.spb.ru

18:33 09.12.2021 Уборка снега в Комсомольске-на-Амуре. kmscity.ru

20:05 09.12.2021 Уборка снега. [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

21:30 09.12.2021 Дворники в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:57 09.12.2021 Уборка снега [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

00:18 10.12.2021 В Мордовии 10 декабря ожидается резкое похолодание и туман. В Саранске днем 10 декабря температура воздуха составит около 0 °C, а к ночи похолодает до — 12 °C. Об этом: В Мордовии объявлено оперативное предупреждение из-за тумана

03:52 10.12.2021 В пятницу, 10 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 10 декабря в Красноярске ожидается до −10 °C, порывистый ветер

08:03 10.12.2021 Понижение температуры воздуха до — 26 °C ожидается в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что ночью 11 декабря в республике ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Подробности в материале: В Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до — 26 °C

08:24 10.12.2021 На город Норильск обрушилась «чёрная пурга» — метель с очень сильным ветром. По сообщениям местных СМИ, видимость на улице упала до нуля. Читайте также: «Чёрная пурга» обрушилась на Норильск

08:35 10.12.2021 К газораспределительной станции села Ленинское в Еврейской автономии не расчистили дорогу, и это стало причиной отключения газа в населённом пункте. Читайте подробнее: В селе ЕАО отключали газ из-за неочищенных от снега дорог

08:59 10.12.2021 Ночь на 10 декабря стала в столице России самой холодной в нынешнем сезоне. Об этом 10 декабря рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Ночь на 10 декабря в Москве стала самой холодной в нынешнем сезоне

09:13 10.12.2021 В Москве 10 декабря ожидается до — 11 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Подробности в материале: Москвичей 10 декабря ожидают аномальные морозы

09:19 10.12.2021 В одном из населённых пунктов Амурской области — селе Константиновка — воздух прогрелся до +2 градусов. Это новый рекорд для декабря. Подробности в материале: В Приамурье зафиксировали новый температурный рекорд и ждут гололёда

09:30 10.12.2021 В столице Северной Осетии устраняют последствия стихии в виде сильного ветра, порывы которого достигали 30−32 м/с. Непогода 8 декабря нанесла ущерб электросетевому хозяйству: были зафиксированы обрывы линий электропередачи. Ряд зданий остался без кровли, в частности, обрушилась крыша административного задания по улице Джанаева, повредив припаркованные возле него автомобили. Об этом: Во Владикавказе устраняют последствия ураганного ветра

09:38 10.12.2021 В Москве и Подмосковье в выходные дни — 11 и 12 декабря — ожидается морозная и солнечная погода, которую принесёт обширный антициклон. Температура воздуха ниже нормы на 7−8 °С, передают «Метеоновости».

10:21 10.12.2021 Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столице России и Московской области. Это 10 декабря следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте подробнее: В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

10:21 10.12.2021 Дворник рассыпает песок на улице [Дарья Драй © ИА REGNUM]

11:11 10.12.2021 На Камчатке из-за размытой в результате шторма Октябрьской косы отрезанным от Большой земли оказался Усть-Большерецкий район. Власти 10 декабря приняли решение ввести режим ЧС. Читайте подробнее: На Камчатке шторм отрезал район от Большой земли — введён режим ЧС

11:44 10.12.2021 В результате плохой погоды на Украине без электричества остались 107 населенных пунктов. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом: На Украине из-за непогоды остались без электричества 107 населенных пунктов

11:45 10.12.2021 После периода аномальных морозов, когда температура воздуха в Петербурге более чем на 10 градусов была ниже климатической нормы для этого времени года, в Северной столице резко потеплеет. Об этом ИА REGNUM сообщил 10 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Читайте также: После аномальных морозов в Петербурге потеплеет и станет скользко

12:39 10.12.2021 В Оймяконском районе Якутии природный пожар продолжает действовать, несмотря на снег и экстремальный мороз. Под снежным покровом горит торф. Видео, на котором виден этот процесс, рассылается в соцсетях. Читайте также: Якутия продолжает гореть даже под снегом в — 60 градусов

13:09 10.12.2021 Предупреждение об усилении ветра распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Крым 10 декабря. Сообщение опубликовано на сайте правительства региона. Об этом: Жителей Крыма предупредили о сильном ветре

13:33 10.12.2021 В центральных районах Красноярского края днём 11 декабря местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности в материале: В Красноярском крае ожидается ветреная погода

13:34 10.12.2021 Уборка снега с улиц Ярославля. city-yaroslavl.ru.

14:32 10.12.2021 В пятницу, 10 декабря, и в выходные, 11−12 декабря, в столице Эстонии ожидается ледяной дождь, высока вероятность возникновения гололедицы. Об этом сообщил портал stolitsa.ee со ссылкой на коммуникационный отдел Таллинского стратегического центра. Об этом: На столицу Эстонии обрушился ледяной дождь

15:12 10.12.2021 Уборка снега с улиц Ярославля. city-yaroslavl.ru

15:58 10.12.2021 Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение, которым предупредило жителей и гостей города об образовании гололеда на улицах в субботу, 11 декабря, а также о порывах ветра, которые достигнут отметки в 15 м/с. Читайте также: Петербуржцев предупредили об опасности предстоящего гололёда

16:10 10.12.2021 Предупреждение Гидрометцентра: 11 декабря в горах Карачаево-Черкесии выше 2500 м, Кабардино-Балкарии выше 2000 м — будет лавиноопасно.

16:25 10.12.2021 Ночь на 10 декабря оказалась в Москве самой холодной с начала зимы. В Подмосковье морозы местами достигали — 24 °C.

16:26 10.12.2021 В ночь на субботу, 11 декабря, температура вновь может опуститься до минус 24 °C.

17:16 10.12.2021 «В Баренцевом море парит при минус 20 градусах», — рассказал сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

17:46 10.12.2021 В предстоящие выходные на Русском Севере будет не холоднее, чем в Москве. По прогнозу синоптиков центра «Фобос», в Мурманске и Нарьян-Маре 11 декабря ожидается −8…−10°, 12 декабря −5…−7°.

17:46 10.12.2021 В Архангельске в субботу −14…−16°, в воскресенье −9…−11°.

17:46 10.12.2021 В Сыктывкаре в субботу −15…−17°, в воскресенье −12…−14°.

18:19 10.12.2021 Зима в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:46 10.12.2021 Французское правительство объявило наивысший уровень опасности наводнений на территории двух северо-западных департаментов страны. Об этом 10 декабря сообщает официальный сайт национальной метеорологической службы Meteo France. Читайте также: На северо-западе Франции объявлена наивысшая опасность наводнений

19:21 10.12.2021 В середине декабря в Московский регион придёт потепление, морозы отступят. По прогнозам синоптиков, температура может достигнуть нуля, а местами и плюсовых отметок.

20:14 10.12.2021 Ближайшей ночью в Удмуртии резко похолодает. Температура воздуха снизится до — 18… — 23 °C, днем 11 декабря ожидается около — 12… — 17 °C. Синоптики отмечают, что в ближайшие несколько дней на погоду в Удмуртии будет влиять обширный антициклон, в республику из северных регионов страны начнет поступать холодный арктический воздух. Читайте также: В Удмуртию придёт 20-градусный мороз

20:46 10.12.2021 В ночь на 12 декабря в Оймяконе (Якутия) ожидается минус 52 градуса.

21:35 10.12.2021 К воскресенью, 12 декабря, морозы в Анадыре (Чукотка) окрепнут до 30 градусов. В ночь на 13 декабря ожидается еще холоднее — до 37 градусов ниже нуля.

22:06 10.12.2021 12 декабря в Мурманской области и в северных районах Коми ожидается сильный снег.

22:28 10.12.2021 Уборка снега в Калуге после снегопада. kaluga-gov.ru

04:46 В субботу, 11 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −6… −4 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 11 декабря в Красноярске ожидается до −6 °C, порывистый ветер

06:58 В субботу, 11 декабря, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура воздуха −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 11 декабря в Москве будет до −13 °C, без осадков

07:00 В албанском городе Влёра запретили выход в море рыболовных судов из-за погодных условий. Шторм и ветер скоростью до 75 километров в час мешает пришвартовываться судам. Читайте подробнее: В Албанию пришли «сибирские морозы»