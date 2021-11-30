Уфа, , 08:14 — REGNUM Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

ДТП 56.мвд.рф

Сообщается, что в Дюртюлинском районе на автотрассе Дюртюли — Нефтекамск рядом с населенным пунктом Ангасяк автомобиль Mitsubishi Colt съехал в кювет и опрокинулся.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина 1987 года рождения, которая управляла этим автомобилем.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что дело по факту ДТП с участием двух подростков в Башкирии передано в суд.