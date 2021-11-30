В Башкирии на трассе опрокинулся легковой автомобиль
Уфа, 30 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
56.мвд.рф
ДТП
Сообщается, что в Дюртюлинском районе на автотрассе Дюртюли — Нефтекамск рядом с населенным пунктом Ангасяк автомобиль Mitsubishi Colt съехал в кювет и опрокинулся.
В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина 1987 года рождения, которая управляла этим автомобилем.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что дело по факту ДТП с участием двух подростков в Башкирии передано в суд.