Уссурийск, Приморский край, 30 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Уссурийске Приморья 29 ноября во время тушения пожара в одноэтажном доме по улице Столетова обнаружили тела пятерых человек, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Читайте также: Пожар произошел в жилом доме на Сахалине

В числе погибших — мужчины и женщины. Всего погибло 5 человек. Их личности установлены.

«По предварительным данным жители дома долгое время пили и, по одной из версий, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.

В соцсетях местные жители написали, что компания устроила поминки по умершему приятелю.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в многоквартирном жилом доме в городе Холмске Сахалинской области.