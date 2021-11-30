Новосибирск, , 08:09 — REGNUM Образовательное учреждение не должно выдавать пособия по подготовке к Единому государственному экзамену и Основному государственному экзамену. Об этом сообщило министерство образования Новосибирской области.

ЕГЭ

«Не за горами экзамены и родители нас спрашивают, должна ли школа выдавать пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Отвечаем — нет, это является дополнительными пособиями. Школа обязана обеспечить учеников учебными пособиями, которые входят в учебную программу», — говорится в сообщение министерства в соцсети Facebook.

Пои этом минобр напомнил, что «обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».