Бейрут, , 08:08 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун отверг «популистские и безответственные» призывы оппозиции к его отставке, пообещав передать власть кандидату, пользующемуся народным доверием, после истечения срока своих полномочий. Об этом ливанский лидер сказал 29 ноября в интервью газете Al Raya.

Мишель Аун kremlin.ru

«Я передам власть кандидату, пользующемуся народным доверием и способному объединять, а не разобщать людей», — сказал он.

Мишель Аун добавил, что не допустит образования политического вакуума в Ливане, и что продолжит выполнять возложенные на него функции главы государства до 31 октября 2022 года.

Ранее парламент Ливана утвердил закон о проведении всеобщих выборов 27 марта 2022 года. Аун не стал подписывать его и предложил внести поправки о переносе выборов.

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