Тбилиси, , 08:08 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили выступление в суде 29 ноября было нужно для «создания дестабилизирующего и провокационного фона». Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента республики Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

«Саакашвили говорил, что хотел принять участие в судебном процессе, и он также сказал, что не признает грузинскую судебную систему, что является непоследовательным и противоречащим», — отметил депутат.

Он также указал на то, что выступление экс-президента в суде использовала основанная им партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которая в этот день проводила акции протеста. Ее лидеры обещали, что провокаций не будет, но блокировали движение на улицах.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. 29 ноября рассматривалось дело о жёстком разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Экс-президент воспользовался этим для обращения к жителям Грузии. Также он проходит по делу о растрате $2,7 млн.

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