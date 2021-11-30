Канберра, 30 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Власти Австралии откроют границы страны для владельцев австралийских виз, квалифицированных трудовых мигрантов и иностранных студентов через две недели после появления нового штамма коронавируса «Омикрон» — ориентировочно 15 декабря. Об этом премьер-министр Скотт Моррисон заявил 30 ноября на онлайн-брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

По его словам, «небольшая пауза» была необходима «из осторожности». Если подтвердятся данные последних исследований, свидетельствующие, что вариант «Омикрон» является умеренно агрессивным штаммом, то «мы сможем продолжать продвигаться вперёд». Моррисон подчеркнул, что соответствующее решение будет приниматься правительством только после того, как наступит ясность в том, что распространение нового штамма «можно контролировать».

В настоящее время в Австралии выявили шесть случаев заражения штаммом «Омикрон», при этом утверждается, что все инфицированные с момента прилёта в страну были немедленно изолированы. Австралия с 27 ноября ограничила авиасообщение со странами, прежде всего африканскими, где была выявлена новая мутация SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сиднее существуют «возможные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» после того, как в городе на минувших выходных были выявлены два случая, ставшие первыми не только в штате, но и во всей Австралии.

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