Самара, 30 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 29 ноября сообщает МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

Сообщается, что сильный ветер ожидается в регионе утром и днем 30 ноября. Также по области ожидается гололед, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в регионе днем может подняться до отметки +5°C.

Ночью и днем 1 декабря по области ожидаются дожди, гололедица. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила безопасного передвижения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.