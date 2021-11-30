Люберцы, Московская область, , 08:02 — REGNUM Взрыв неизвестного происхождения произошел в частном доме в городе Люберцы Московской области, 30 ноября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

Взрыв Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия

В результате случившегося строение оказалось частично разрушено. Из поврежденной части дома спасли девочку 2013 года рождения. Ребенок передан бригаде скорой помощи. Кроме того, неразрушенную часть здания самостоятельно смогли покинуть двое взрослых и еще один несовершеннолетний.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в частном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром и обрушением строения. В результате происшествия погиб один человек и четверо пострадали.

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