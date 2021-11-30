Москва, 30 ноября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. На регионы Центральной России льётся сильный дождь, за сутки выпало до 60% месячной нормы осадков. Об этом 30 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ливень

«Центральную Россию заливает тропическими ливнями», — рассказал метеоролог.

По его словам, за сутки выпало до 60% месячной нормы осадков — 29 мм «или три ведра воды на метр квадратный». Тишковец отметил, что осадки продолжаются.

Он также опубликовал на странице в Instagram карту с зоной штормового ветра, в которую попали южные регионы Центрального федерального округа и даже часть Подмосковья.

https://www.instagram.com/p/CW4xs0Mt89A/