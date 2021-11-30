Уфа, , 07:57 — REGNUM Изменения в Кодекс Башкирии о выборах намерены внести в республике. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба госсобрания республики.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что депутаты госсобрания приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс республики Башкортостан о выборах».

«Законопроектом предусматривается ограничение пассивного избирательного права для лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Не смогут избираться граждане Российской Федерации, причастные к деятельности организаций, в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Помимо этого, в проекте закона уточняются требования к некоторым членам избирательных комиссий. Так, лица, замещающие государственные должности Башкирии, не могут быть членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, если у них нет гражданства России или они имеют гражданство (подданство) другой страны, вид на жительство или иной документ, который подтверждает право на постоянное проживание за рубежом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный законопроект был одобрен членами профильного парламентского комитета.