Свободный, Амурская область, , 07:59 — REGNUM В городе Свободный Амурской области обнаружили пропажу бланков, предназначенных для внесения данных в рамках Всероссийской переписи населения. Пропали 600 переписных листов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе Амурстата.

Бланк для переписи Александр Погожев © ИА REGNUM

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Предполагается, что бланки были украдены. Похитители взломали дверь и ворвались в помещение, где хранились переписные листы. Этот случай в службе статистики сочли странным потому, что перепись населения была завершена 14 ноября.

«О лицах, которые продолжают собирать данные с помощью переписных листов, следует информировать правоохранительные органы», — предупредили в Амурстате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шимановске нетрезвые жители напали на проводившую перепись населения женщину. Хозяева квартиры, куда она пришла, пытались отобрать у неё мобильный телефон и чуть не столкнули с лестницы. Женщина была беременна, а нападавшие на неё люди — пьяны.