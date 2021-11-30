Кемерово, 30 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 30 ноября, встретился с родственниками погибших шахтёров «Листвяжной». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru Сергей Цивилёв

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"Губернатор проведёт индивидуальную встречу с каждой семьей», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что встречи будут проходить на регулярной основе на шахте, а после подъёма всех тел — в администрации Белова.