Глава Кузбасса начал встречи с семьями погибших горняков
Кемерово, 30 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 30 ноября, встретился с родственниками погибших шахтёров «Листвяжной». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».
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Сергей Цивилёв
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"Губернатор проведёт индивидуальную встречу с каждой семьей», — говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что встречи будут проходить на регулярной основе на шахте, а после подъёма всех тел — в администрации Белова.