Владивосток, , 07:56 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел ходатайство органа предварительного расследования об избрании бывшему депутату Государственной Думы VII созыва Сергею Сопчуку меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Сергей Сопчук Sopchuk.ru

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Сопчука обвиняют в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, фигурант занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему организаций, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия, которому через аффилированных физических и юридических лиц предоставил денежные средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

Суд избрал Сергею Сопчуку меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае проходят обыски в рамках расследования двух уголовных дел, заведённых на бывшего депутата Госдумы от региона Сергея Сопчука. Его подозревают в легализации полученных преступным путём денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности.