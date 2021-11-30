Москва, 30 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В связи с обнародованными Всемирной организацией здравоохранения данными о том, что переболевшие коронавирусом люди имеют высокие шансы повторно заразиться COVID-19 при контакте с новым штаммом «Омикрон», главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 30 ноября отметил: «К «Омикрону» мы не готовы». При этом он пояснил:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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"Если сегодня привьемся, все — защита будет лишь через два месяца от первой дозы. Причём защита далеко не такая сильная, как при других штаммах, если «Омикрон» таков, как нам его преподносят. Но мы не привьемся. Впереди Новый Год, «как-нибудь потом», «сейчас же всё пошло на спад, так чего дёргаться» и т. д.

Надо просчитать санитарные потери на случай, если вакцинация и РЕВАКЦИНАЦИЯ будет идти «добровольно», то есть никак, если все-таки ее удастся ускорить или если прибегнуть к непопулярным, но необходимым мерам. Да — и они не остановят грядущую волну, но мы можем реально уменьшить грядущие санитарные потери. Другого выхода нет — мы же не слепые, хорошо видим за эти два года, что ни маски, ни локдауны, ни перекрытие границ нигде в мире не предотвратили очередные неизбежные волны.

Ну и, рассчитав число будущих инфицированных и процент госпитализаций и смертей, плотно готовиться к этому. По всей стране, как это делается в Москве, наверное в Питере и некоторых других местах. (Простите, если по недостатку инфо кого-то не упомянул). Готовить амбулаторное звено (напомню — эпидемии в больницах не лечат, 90% — на дому).

Телемедицина — а это банальный смартфон и обученные работать дистанционно врачи. Кадры: все-таки КОВИД — довольно стандартное течение и лечение, тут годится врач любой специальности и уровня подготовки, даже студенты старших курсов как помощники врача.

Не стану перечислять, есть специально для этого обученные люди (надеюсь), но вот главная мысль — волна будет, и сегодня, сейчас, надо плотно и всерьёз к ней готовиться. И время переговоров-уговоров прошло! Иначе по весне опять будем ставить антирекорды, причём очень и очень печальные».

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения, ссылаясь на предварительные данные, известила, что ранее переболевшие COVID-19 люди могут заразиться штаммом коронавируса «Омикрон».

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