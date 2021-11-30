Махачкала, 30 ноября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Четыре района Дагестана оказались без электроснабжения из-за аварии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Ivan Zuber Без электричества

«На ВЛ-110 «Шамильское-Анцух» произошло аварийное отключение электричества. В результате под отключение электроэнергии попадают четыре муниципальных района: частично Шамильский, Цунтинский, Тляратинский районы и Бежтинский участок», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на местах уже работают ремонтные бригады. Над восстановлением подачи электроэнергии трудятся 13 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Аварийное отключение затронуло районы на западе и юго-западе Дагестана. Общая численность населения в них составляет около 70 тыс. человек.