Кемерово, 30 ноября 2021, 07:48 — REGNUM Семьям пострадавших, получивших вред здоровью во время ЧС на шахте «Листвяжная», оказывается помощь со стороны органов социальной защиты. Об этом заявила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.
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«За каждой семьёй закреплён социальный работник и семья, если какие-то вопросы возникают, что-то нужно узнать, с кем-то переговорить или вообще задать любой вопрос и получить на него ответ, может обратиться к своему соцработнику, который индивидуально закреплён за семьёй, у семьи есть номер телефона и в любое время дня и ночи они могут ему позвонить», — рассказала Воронина.
Она также уточнила, что семьи могут обратиться к психологу.