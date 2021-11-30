Москва, , 07:47 — REGNUM Каждый житель России планирует потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 18,5 тыс. рублей без учёта подарков. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Ну какой же Новый год без елочки Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж Александр Татарский. 1983. СССР

Всего в опросе приняли участие 5 тыс. человек из всех округов страны. Больше всего — 23,2 тыс. и 20,4 тыс. рублей — планируют потратить жители Москвы и Санкт-Петербурга соответственно. За ними следуют Красноярск и Самара, жители которых назвали приемлемым новогодний бюджет в 19,3 тыс. рублей.

Исследователи выяснили также, что планы потратить определённую сумму есть у 35% российских граждан, а 45% не ведут подобных расчётов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новогодние подарки родственникам и членам семьи готовят 68% жителей России.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России рассказали, кому готовят подарки на Новый год